Gentse GO!-basisscholen starten nieuwe schoolweek al sportend Yannick De Spiegeleir

23 september 2019

17u06 2 Gent In het kader van de Europese Week van de Sport startten de leerlingen van de 13 basisscholen van Scholengroep Gent hun schooldag deze ochtend met een sport- en bewegingsmoment.

Op basisschool Voskenslaan dansten de leerlingen en leerkrachten op ‘’t Smidje’ van Laïs. “Het liedje sluit perfect aan bij ons jaarthema dat is opgebouwd rond het Van Eyckjaar in 2020 (de Gentse gebroeders Van Eyck zijn wereldvermaarde schilders uit de middeleeuwen, red.)”, verduidelijkt directeur Veronique Stockx. “Het bewegingsmoment zorgde voor veel enthousiasme. Iedereen trok met een lach op het gezicht richting de klas. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.”

De GO!-scholen organiseerden de sportieve actie in samenwerking met Panathlon Gent vzw, een netwerkplatform voor sportambassadeurs. “We pleiten voor het belang van gelijkheid in de sport. Het is belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om te bewegen. Dit gezamenlijk moment op alle scholen past in die filosofie”, zegt Paul Standaert, bestuurslid van Panathlon Gent en voorzitter van de Raad van Bestuur van Scholengroep Gent.