Gentse Gloria Boateng schittert op Polé Polé: “Het was de max” Jeffrey Dujardin

26 juli 2019

18u30 0

Op Polé Polé schitterde donderdagavond de Gentse Gloria Boateng (30). Het optreden van het jaar voor haar, al zorgde de hitte voor enkele problemen. Gent was om 19 uur grotendeels leeg, terrasjes in de schaduw waren bevolkt, de zonovergoten pleinen werden vermeden. Maar eens Gloria eraan begon, vol energie en enthousiasme, stroomde het volk toe. Haar eerste song over haar thuis en familie, Kumasi, bracht de sfeer er al in.

De warmte zorgde even voor een technische onderbreking, de apparatuur raakte oververhit. Maar Gloria liet haar niet kennen. “Het was zalig, een geweldige sfeer en ik heb me rot geamuseerd.” De hitte, die nam ze er graag bij. “We hadden airco op podium, maar die blies warme lucht. Dus ja, we hebben goed gezweet. Onze computers begaven het wel af en toe door de warmte, maar we hebben er ons doorgetrokken.” Wie de Gentse nog aan het werk wil zien, in oktober zal ze in Antwerpen optreden. “Nu eerst verderwerken aan onze liveset”, zegt ze. “De zaken wat finetunen zodat het alleen maar beter en beter kan worden!”