Gentse gevangenis laat opnieuw beperkt bezoek toe: “We hebben vandaag veel blije gezichten gezien” Cedric Matthys

25 mei 2020

19u03 0 Gent In de Gentse gevangenis Nieuwewandeling is de eerste bezoekdag sinds de coronacrisis goed verlopen. Dat laat woordvoerster Kathleen Van De Vijver weten. Hoewel de capaciteit afnam, kunnen nog steeds alle gedetineerden bezoek ontvangen.

Voor de ongeveer 400 gedetineerden die verblijven in de Nieuwewandeling was het maandag een bijzondere dag. Voor het eerst sinds weken mochten de gevangen opnieuw fysiek bezoek ontvangen. Op de tafels staat plexiglas en elkaar aanraken mag nog niet, maar voor velen was het al een hele verademing. “We hebben vandaag veel blije gezichten gezien", zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerder bij FOD Justitie. “Het is de bedoeling dat elke gedetineerde één keer per week bezoek kan krijgen.”

Vooraf inschrijven

Om de verspreiding van het coronacrisis zijn in de bezoekruimte van de Nieuwewandeling maatregelen genomen. Waar er normaal gezien 31 tafels staan, is dat aantal nu teruggedrongen tot 10. Ook moeten bezoekers zich vooraf inschrijven. “Voor de coronacrisis kon je als bezoeker vrij binnenwandelen", legt Van De Vijver uit. “Je bood je aan bij de inrichting en mocht plaatsnemen in de wachtzaal. Nu gaat het iets anders in zijn werk. De gedetineerde vraagt vooraf welke bezoeker hij wenst te zien. Van zodra de instelling het bezoek goedkeurt, geeft de gedetineerde een seintje aan de bezoeker op welke dag hij verwacht wordt.”

Elektronisch toezicht

Concreet zijn er 24 sessies per week, waardoor er maximaal 240 bezoeken mogelijk zijn. Toch is die beperkte capaciteit voorlopig geen probleem. “Er zijn nog steeds plaatsen vrij", zegt Van De Vijver. “Niet elke gedetineerde krijgt elke dag bezoek. Sommigen hebben bijvoorbeeld enkel familie in het buitenland. Daarnaast is ook het aantal gedetineerden afgenomen. Bij de start van de lockdown telde de Nieuwewandeling een 450 personen. Vandaag zijn er nog 371 mannen en 38 vrouwen, dus 409 gedetineerden in totaal. Er werden meer gedetineerden onder elektronische toezicht geplaatst en er komen minder nieuwe mensen bij.”