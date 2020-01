Gentse gevangenen zamelen 2.294 euro in voor goed doel Cedric Matthys

18u10 0 Gent De gedetineerden van de Gentse gevangenis aan de Nieuwewandeling hebben 2.294 euro ingezameld voor het goede doel. Donderdagvoormiddag gaven de initiatiefnemers hun cheque af aan Bizon vzw. Deze organisatie zet reizen op poten voor kinderen uit kansarme gezinnen.

“Het initiatief voor deze actie komt van de gevangenen zelf”, legt Koen Lambrecht, gevangenisdirecteur van de Nieuwewandeling in Gent, uit. “We hebben een overlegorgaan waarin de gevangenen zelf voorstellen mogen doen. Enkele jaren geleden kwamen ze met het idee om een actie op poten te zetten voor de Warmste Week. Wij hebben hier uiteraard direct mee ingestemd.”

Kerstmarkt

Concreet organiseerden de gevangenen eind december een kerstmarkt. Een unieke ervaring want normaal gezien voorziet de gevangenis enkel in de zomer een avondwandeling op de binnenkoer. De gedetineerden mochten nu ook eens in het donker buiten. “Er waren dan ook heel wat geïnteresseerden”, legt Lambrecht uit. “Van de 420 gedetineerden namen er ongeveer 200 deel. Zij betaalden elk 5 euro, wat een stevige som geld is voor de meesten. In ruil kregen ze hotdogs, hamburgers en warme chocomelk. Het enigste wat ontbrak is glühwein want alcohol is verboden in de gevangenis.” (lees verder onder het beeld)

Gents goed doel

De gevangenen zetten niet enkel de kerstmarkt op poten. Ze verkochten ook belegde broodjes. Beide initiatieven brachten in totaal 2.294 euro op. Dat bedrag schenkt de gevangenis aan Bizon vzw. “We proberen om er elk jaar een Gents goed doel uit te pikken”, zegt Lambrecht. “Bizon vzw organiseert reizen voor kansarme kinderen. Veel van onze gevangenen begrijpen de problemen van de kinderen. Met deze actie tonen ze dat ze, ondanks de grote problemen waar ze vaak mee kampen, toch oog hebben voor de anderen.”