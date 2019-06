Gentse gemeenteraadsleden ontdekken North Sea Port vanop het water Jeroen Desmecht

13 juni 2019

23u01 3 Gent Een tiental leden van de Gentse gemeenteraad hebben donderdagavond een bezoek gebracht aan North Sea Port, het grensoverschrijdende havengebied van Gent en Zeeland. “Na verkiezingen, zowel in Nederland als België, nodigen we de aandeelhouders (de betrokken steden, provincies en gemeentes, red) uit voor een rondvaart”, weet Johan Bresseleers van North Sea Port. “Zo kunnen nieuwe gemeenteraadsleden onze activiteiten vanop het water ontdekken.”

Sinds de fusie in 2017 is North Sea Port één van de grootste zeehavens in Europa. Met 70,3 ton aan goederen dat jaarlijks de haven passeert, behoort het tot de top tien van Europa voor goederenoverslag. In de toplijst van toegevoegde waarde doen ze het met 14,5 miljard per jaar nog beter: daar halen ze plaats drie.

De voorbije week passeerden de gemeenteraad en het schepencollega van Evergem nog voor een bezoek. Weer en wind weerhielden donderdagavond ook een tiental Gentse raadsleden niet om aan boord te stappen aan de Rigakaai. Ook bevoegd schepen Sofie Bracke (Open Vld) tekende present. Jan Lagasse, CEO van North Sea Port, nam het welkomstwoord, waarna de jacht aanzette richting Terneuzen.

“Gent is - met bijna de helft van de aandelen - de grootste mede-eigenaar van North Sea Port”, vertelt communicatiemanager Johan Bresseleers. “We maken van de gelegenheid gebruik om de raadsleden zo goed mogelijk te informeren over onze activiteiten en manier van werken. Dat lukt het beste vanop het water. Belangrijk is ook dat nieuwe leden zo één op één vragen kunnen stellen.”

Bert Misplon (Groen), één van de nieuwe gezichten in de gemeenteraad, reageert alvast enthousiast. “Ik ken de haven van tijdens klasuitstapjes in mijn jeugd. Vandaag voelde ongeveer hetzelfde aan”, vertelt hij. “We kregen een zeer deskundige uitleg. Een echte meerwaarde: de haven opvolgen, is namelijk niet evident. Het is een groot en complex gegeven dat in de gemeenteraad minder aan bod komt. Daarvoor moeten we nu langsgaan bij aandeelhoudersvergaderingen met andere steden.”