Gentse gaat wereld rond met filmpje waarin ze een mondmasker maakt uit een kous Jill Dhondt

20 mei 2020

18u20 3 Gent Safia Aggoune (47) postte een Safia Aggoune (47) postte een tweetal weken geleden een filmpje op het sociale mediakanaal TikTok, waarin ze toont hoe je van een simpele kous een mondmasker maakt. De video werd toen reeds druk bekeken, maar ging intussen viraal. Haar korte instructievideo verscheen onder andere in de Britse, Russische en Kroatische media.

Om een mondmasker te maken heeft Safia enkel een sok en een schaar nodig. Er komen absoluut geen naald en draad aan te pas. Met enkele knippen toont de Gentse in minder dan een minuut hoe je de klus klaart. “Ik heb geen naaimachine thuis, maar wou toch zelf een mondmasker maken”, zegt ze. “Onlangs zag ik een filmpje uit China waarin een kous verknipt werd tot mondmasker. Die video was van povere kwaliteit en voorzag geen uitleg, daarom besloot ik een duidelijkere versie te maken op TikTok. Ik had absoluut niet verwacht dat het viraal zou gaan.”

Het filmpje werd intussen 237.000 keer bekeken en meer dan 10.500 keer geliket. Het werd zelfs besproken in de buitenlandse pers waaronder de Britse, Russische en Kroatische.



