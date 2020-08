Gentse fotografe lanceert cursussen voor ouders om zelf hun kinderen te fotograferen: “Het gaat vooral over leren kijken” Jill Dhondt

07 augustus 2020

10u32 6 Gent Kim De Graeve (33) stond vorig jaar op de 75e plaats van beste documentaire familiefotografen ter wereld. Sinds enkele maanden verkoopt ze online cursussen voor ouders om hen te leren hoe ze zelf mooie foto’s kunnen nemen van hun kinderen. “Fotografen zijn duur, maar ik wil ouders toch de kans geven om kleine of grote momenten op een mooie manier vast te leggen”, zeg ze. En dat slaat aan: Kim heeft sinds april al 400 cursussen verkocht.

Wat Kim vooral meegeeft in haar e-books is leren kijken. “In fotografie-opleidingen ligt de focus vaak op de technische kant van het verhaal. Dat begrijp ik, maar dat vraagt veel energie. Je kan daar jaren op oefenen, maar niet iedereen heeft daar de tijd of energie voor. Daarom leg ik de focus op leren kijken, dat is voor mij veel belangrijker. Ik hoor vaak dat mensen zeggen dat ze te laat zijn om een foto te nemen, waarop ik zeg: meestal ben je te snel. Kinderen herhalen zich vaak. Als ze in hun neus peuteren, is de kans groot dat ze het 5 minuten later opnieuw doen. Sommigen vinden dat vies, maar ik vind dat ontroerend als een kind dat doet. Het is zoals een voorleesmoment: dat kan heel saai lijken, maar ik zie dat als een moment van geborgenheid.”

(Lees verder onder de foto’s.)

De Gentse maakte zes verschillende cursussen, elk met een eigen focus. Er is een bundel voor binnenhuisfoto’s, voor vakantiefoto’s, voor geposeerde familiefoto’s, voor communiefoto’s, voor kerstfoto’s en voor babyfoto’s. “Professionele fotografen zijn niet goedkoop, dat weet ik. Het kost snel een paar honderd euro en niet iedereen heeft daar het budget voor. Maar als mama van twee weet ik hoe belangrijk het is om herinneringen vast te leggen, zowel voor mezelf als voor mijn kinderen. Door die momenten te fotograferen, gaan we ze beter onthouden. Ik heb het niet noodzakelijk over mijlpalen zoals een verjaardagsfeest of een communie, maar ook over alledaagse momenten. Zoals mijn dochter die op de rug van haar papa ligt te genieten of een geeuw probeert te onderdrukken als ik haar haar vlecht. Of mijn zoon die wasspelden op zijn pyjama hangt. Ik wil elk kind en iedere ouder de kans geven om zulke momenten op een zo mooi mogelijke manier vast te leggen. 50 euro leek me daarom een haalbaar bedrag voor een cursus.”

Vanuit de cursussen van Kim is een online gemeenschap ontstaan. Op een Facebookgroep delen ouders die een bundel kochten nu hun eigen foto’s, en geven ze elkaar tips. “Ik zag al beelden passeren waarvan niemand ooit zou vermoeden dat ze door een amateur zijn genomen. Het is fijn om te zien hoe enthousiast de ouders zijn.” Kim beseft dat veel kinderen niet in een ideale gezinssituatie opgroeien. Daarom schenkt ze per verkochte cursus een euro aan SOS Kinderdorpen.