Gentse fotograaf vecht tegen coronavirus: “Bescherm elkaar, zodat het zo snel mogelijk ophoudt” Wouter Spillebeen

17 maart 2020

15u30 0 covid-19 “Een grote chapeau voor al het personeel in de ziekenhuizen en de ambulanciers”, zegt fotograaf Zeger Garré (54) vanuit zijn kamer in het UZ in Gent. Hij werd maandag opgenomen nadat hij besmet raakte met het coronavirus en maant in een video iedereen aan van elkaar weg te blijven.

“Ik ben vannacht opgenomen in het UZ met het coronavirus”, zucht een duidelijk uitgeputte Zeger. De man wil met de video nog eens onderstrepen dat het belangrijk is dat iedereen thuisblijft. “Ik was er een klein beetje door, maar het is weer omgeslagen en nu lig ik dus in de kliniek”, vertelt hij. “Bescherm elkaar van het virus, zodat het zo snel mogelijk ophoudt. Want als het je te pakken heeft, is het echt erg.”

Bij de meesten die besmet raken met het coronavirus is het ziektebeeld gelukkig minder zwaar. Maar de getuigenis van Zeger toont hoe ernstig de ziekte kan zijn voor wie wel in het ziekenhuis opgenomen moet worden, ook als die persoon niet bejaard is. “Net omdat hij het voor zijn leeftijd zo zwaar heeft, raakt het ons zo hard”, zegt Wim Demyttenaere, een vriend van Zeger die de boodschap hielp verspreiden. “Het gaat ondertussen iets beter met Zeger, dus duimen maar. We hopen dat zijn boodschap bij veel mensen de bel doet rinkelen.”