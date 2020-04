Gentse fotograaf maakt ‘quarantaineportretten’: “Als mensen naar die portretten kijken, merken ze: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje” Jill Dhondt

17u57 0 Gent Stilzitten staat niet in het woordenboek van Jef Boes (37). De persfotograaf en regisseur moet dan wel thuisblijven, zoals iedereen, maar zijn camera heeft hij niet opgeborgen. Tijdens het Skypen met vrienden begon hij portretten te maken, ook al waren ze in een ander huis. De reeks die eruit vloeide, doopte hij de ‘quarantaineportretten’. “Het gaat erom goede richtlijnen door te geven aan mijn modellen.”

Voor de maatregelen maakte Jef portretten van auteurs, muzikanten, schrijvers, politici. Nu hij noodgedwongen thuis zit, zoals iedereen, staan zijn lopende project on hold. “Ik dacht dat ik veel tijd zou hebben om te niksen, maar dat is helaas niet aan mij besteed”, zegt Jef aan de telefoon. “Ik begon meteen te denken: hoe kan ik bezig blijven met portretfotografie, zonder mijn kot te verlaten. Toen ik aan het Skypen was met vrienden, begon ik portretten te maken tijdens ons gesprek. Dat kleine idee is een reeks geworden: de quarantaine-portretten. Het was nooit mijn bedoeling om vast te leggen hoe leven in quarantaine eruitziet. Ik wou gewoon mijn job blijven doen, maar dan volgens de regels.”

Een beeld van een beeld

Jef bewaart de nodige afstand tijdens het maken van de portretten: zowel hij als zijn modellen blijven in hun eigen huis. Ze komen enkel virtueel met elkaar in aanraking. Maar hoe kan de Gentenaar dan een foto nemen van zijn vrienden en kennissen, als hij niet met hen in dezelfde ruimte is? “Het is simpel: we videobellen met elkaar, en dan vraag ik waar het licht het mooiste binnenvalt in hun huis. In die ruimte draaien ze rond met hun gsm of laptop, zodat ik weet waar ze het beste gaan zitten. Ze zetten hun gsm en laptop neer, en ik zeg hen hoe ze hun lichaam of gezicht draaien. Ik ben dus eigenlijk de regisseur, en zij de fotograaf, omdat zij zelf de camera hanteren. Als alles goed staat, neem ik een foto van het scherm.”

Ik heb nog nooit zoveel vrienden gehoord of gezien als de voorbije weken Jef Boes

Jef trekt een foto van een scherm, en toch komen daar verbluffende beelden uit. “Dat komt door het moment waarop de foto’s genomen worden. Vaak trek ik een foto als de zon opkomt of ondergaat. Als fotograaf ben ik ook getraind om naar lijnen te kijken, en mensen daarin te plaatsen. Het gaat erom goede richtlijnen door te geven aan mijn modellen.”

Herkenbaar

“Als mensen naar die portretten kijken, merken ze: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Iedereen zit thuis, en heeft plots meer tijd voor elkaar. Normaal is iedereen druk bezig, afspreken betekent uren zoeken naar een datum. Nu zit iedereen verplicht thuis, we hebben tijd om te bellen en te Skypen met elkaar. Zo zijn die quarantaineportretten ook ontstaan. Ik heb nog nooit zoveel vrienden gehoord of gezien als de voorbije weken. Ik denk dat veel mensen nu beseffen dat we veel te haastig leven, terwijl we meer tijd zouden moeten maken voor elkaar.”