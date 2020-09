Gentse fotograaf brengt coronadagboek uit: “Het is een fotoboek zonder foto’s geworden” Cedric Matthys

07 september 2020

17u21 1 Gent Fotograaf Patrick Dekeyser (64) heeft een nieuw boek uit. De Gentenaar, die onder meer bekend is van zijn fotoreeksen tijdens de Gentse Feesten, zegt het deze keer zonder beelden. Zijn nieuwe werk bestaat uit 65 losse teksten die hij neerpende tijdens de coronaperiode.

65 dagen in coronalogische volgorde. De naam van Patrick Dekeysers nieuwe werk dekt meteen de lading. In zijn nieuwe boek bundelt de Gentse fotograaf teksten die eerder op Facebook verschenen. “Het stadsarchief riep de Gentenaars op om tijdens de lockdown onze impressies neer te schrijven", legt Dekeyser uit. “Ik ging hierop in. De stukjes sloegen aan en mijn volgers vroegen om ze ook op papier te drukken. Eerst wou mijn vrouw het boek uitgeven, maar ik heb het uiteindelijk in eigen beheer gedaan. Mijn vrouw heeft dit jaar al genoeg uitgegeven (lacht).”

Kwinkslag

Dekeyser noemt zijn boek “een fotoboek zonder foto’s”. Wie de teksten leest, kan de situaties zo voor de geest halen. De meeste van de teksten hebben een ernstige ondertoon, maar zijn met een humoristische kwinkslag geschreven. Tijdens de boekvoorstelling afgelopen donderdag las hij enkele passages voor. Hij had het onder meer over zijn fiets, “het meest geliefde vervoersmiddel van zijn minst geliefde schepen”. Daarnaast kwam ook zijn kanarie aan bod, die net als hem “in zijn kot zit”. In de zaal vielen de teksten alvast in de smaak. Wil je het boek zelf ook in jouw boekenkast, stuur dan een mail naar info@visual-communication.be. Het werk kost 15 euro en telt 127 bladzijdes.