Gentse Floraliën worden Immaterieel Erfgoed Sabine Van Damme

06 januari 2020

11u11 6 Gent De wereldberoemde Gentse Floraliën krijgen eindelijk de erkenning die ze verdienen. Minister van Cultuur Jambon neemt ze op in de Inventaris Vlaanderen als Immaterieel Cultureel Erfgoed.

De Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geeft een overzicht van niet-tastbaar erfgoed. Het zijn gewoontes en gebruiken, kennis en praktijken in Vlaanderen die belangrijk genoeg bevonden worden om ervoor te zorgen dat ze gekend zijn en gekoesterd worden. De Gentse Floraliën horen daar dus zeker bij. Ze worden al georganiseerd sinds 1873, door de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde (KMLP). Het begon als een wedstrijd waar siertelers hun mooiste planten en bloemen lieten zien, en is uitgegroeid tot een groots, artistiek bloemen- en plantenfeest, een tiendaagse internationale tentoonstelling in samenwerking met de bloemen- en plantensector. De hoogdagen van de Floraliën zijn dan wel achter de rug, nog steeds komen liefhebbers van over de hele wereld naar het gebeuren afgezakt. De volgende editie loopt van 1 tot en met 10 mei 2020, dit jaar dus. Die zal doorgaan in het ICC en het Kuipke. “Daarvoor zijn we al volop bezig”, zegt Pieter Toebaert, “want aan die 10 dagen gaan uiteraard vele maanden van intensief voorbereiden vooraf.” Met de titel van Immaterieel Erfgoed zijn ze blij, bij de Floraliën, ook al hangt er geen financiële ondersteuning aan vast. “Het is een erkenning voor meer dan 200 jaar werk.” Tussen elke 5-jaarlijkse Floraliën-editie ondersteunt de KMLP tal van activiteiten zoals bloementapijten, bloemen- en plantententoonstellingen in binnen- en buitenland.