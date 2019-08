Gentse Floraliën bebloemen stadhuis van Brussel Sabine Van Damme

10 augustus 2019

17u17 0 Gent Vanaf woensdag 15 augustus zal het Brusselse stadhuis baden in een weelde van bloemen. Dat bebloemen van het stadhuis gebeurt tweejaarlijks, onder de naam Flowertime. En wie anders dan de Gentse Floraliën kan daarvoor zorgen…

In Brussel wordt afwisselend een jaar een bloementapijt op de grote markt gelegd, en een jaar een bloemenexpo in het Stadhuis gehouden. “Het is nu al de vierde keer dat wij van de Gentse Floraliën meewerken aan Flowertimen”, zegt Pieter Toebaert. “De organisatie, de praktische kant en de marketing ligt in handen van Flowertime, maar voor de artistieke invulling zorgen wij, van de Gentse Floraliën.”

Niemand heeft dan ook zoveel expertise in het organiseren van bloemenexpo’s. De Gentse Floraliën lokken altijd een massa bezoekers, maar ook de Brusselse tentoonstelling is niet van de poes. “De volledige eerste verdieping van het Stadhuis wordt bebloemd”, zegt Toebaert. “Dat gaat om 14 zalen. Ik werk daarvoor samen met 60 floristen van over de hele wereld. En natuurlijk is het een hele eer om dat te mogen doen. Het is reclame voor alle floristen en deelnemers, en het doet de naam Floraliën eer aan.”

Alle info en tickets op de website www.flowertime.brussels/nl