Gentse Flikken voerden dit jaar al 100 arrestaties uit tegen overlast Jeroen Desmecht

11 september 2019

18u07

Al 100 personen zijn dit jaar in Gent opgepakt in het kader van de S TROP-acties tegen overlast en straatcriminaliteit. "Normaal gezien wordt dit cijfer eerder gehaald rond november", meldt de Gentse lokale politie. "Maar we kunnen in 2019 toch wel spreken van een topjaar."

De STROP-acties (Samen Tegen Rondtrekkers en Overlastplegers, red) werden begin november 2011 ingevoerd tegen een groep overlastplegers die verantwoordelijk gesteld wordt voor een groot deel van de Gentse straatcriminaliteit. De acties bestaan uit gerichte patrouilles, controles van cafés, roadblocks en nazicht in de stations met drughonden”, zegt de lokale politie. “Maandelijks worden zo’n tiental acties uitgevoerd met per actie een personeelsbezetting tussen de 6 en 15 personeelsleden. Dit personeel bestaat uit vrijwilligers van de diverse diensten die, naast hun dagelijkse werkzaamheden, ook extra diensten presteren om aan de acties mee te doen.”

Meer dan 4 kilo cannabis, 300 xtc-pillen en 1.6 kilo cocaïne

De politie nam in het kader van de acties dit jaar al 1,6 kilo cocaïne, 150 gram heroïne, meer dan 4 kilo weed, 850 gram hasj, een 300-tal xtc-pillen en nieuwere drugs zoals MDMA en ketamine in beslag. “Vaak gaat het over kleine inbeslagnames bij een meerdere personen, maar er waren toch ook enkele spectaculaire vangsten bij”, aldus de politie. In totaal werd tijdens de acties al zo’n 60.000 euro aan druggeld in beslag genomen.