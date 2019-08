Gentse flikken nodigen buurtbewoners uit Sabine Van Damme

23 augustus 2019

13u08 0 Gent Het stond in het bestuursakkoord, en nu is het echt zover. De Gentse flikken reiken de hand naar de burgers, en nodigen hen uit om hun werking uit te leggen. Dat maken ze zelf bekend op sociale media.

Op de infomomenten kunnen de bewoners dus kennis maken met de wijkpolitie en de buurtinspecteur. Dat gebeurt in de verschillende wijkcommissariaten. De primeur is voor Drongen, op zaterdag 21 september.

“Je verneemt er hoe de politie overlast aanpakt en wat ze bijvoorbeeld doet tegen overdreven snelheid, dubbelparkeerders, sluikstorten of drugsproblemen”, klinkt het. “Daarnaast is er een infomarkt met de buurtinspecteurs en met partnerorganisaties zoals sociale regie en buurtwerk. De buurtinspecteurs zijn de hele namiddag beschikbaar om met hun buurtbewoners een koffie te drinken en een babbeltje te slaan.”

Burgemeester Mathias De Clercq is blij met het initiatief. “Het was altijd een van onze doelstellingen om politie en burgers dichter bij elkaar te brengen, en het stond ook in het bestuursakkoord.” Aan een snel tempo gaat het niet, er is ongeveer om de twee maanden een infomoment.

Op zaterdag 21 september bijt het Commissariaat Drongen (Domien Ingelsstraat 15) de spits af. Daarna is het aan Sint-Amandsberg (16/11), Nieuw Gent (18/01), Oostakker en de Kanaaldorpen (21/3), Gent Centrum (18/4), Gentbrugge (16/5), Gent-West (19/9/2020), Wondelgem (17/10/2020) en Ledeberg (21/11/2020)