Gentse flikken nemen hulphond in dienst om slachtoffers emotioneel bij te staan Sabine Van Damme

17 juni 2019

21u15 30 Gent Nieuw aan te werven bij de Gentse flikken: een hond. Meer bepaald: een emotionele hulphond. Die zal worden ingezet om getraumatiseerde slachtoffers, vooral kinderen, bij te staan. “In Canada en Amerika gebeurt dat al 25 jaar.”

“Bij traumatische ervaringen kan een hond troost bieden”, zegt de Gentse korpschef Filip Rasschaert. “Daarom gaan we bij de Gentse flikken een emotionele hulphond aanwerven, vermoedelijk een collie, labrador of Berner Sennen. Die zal worden ingezet om slachtoffers bij te staan, en op hun gemak te stellen.”

De hond zal hoofdzakelijk, maar niet exclusief, worden ingezet bij kinderen. “Neem nu een kind van wie een videoverhoor moet worden afgenomen, omdat het misbruikt is, of getuige is geweest van een gewelddadig feit. Dan kan die hond vooraf bij het kind worden gezet om het op zijn gemak te stellen, of even af te leiden. Of het kan ook na het verhoor, omdat een kind troost vindt bij een dier.”

Mee naar huis

Het idee komt overgewaaid van de Canadese politie, die hier onlangs was voor een uitwisselingsproject. In België heeft alleen de politie Brussel Noord al zo’n hond in dienst. De hond in kwestie is nog niet aangekocht, dus wanneer het dier zijn eerste opdracht zal vervullen, is nog niet duidelijk. Wel staat al vast dat een hoofdinspecteur van de dienst maatschappelijke zorg het dier in huis zal nemen. Hij of zij zal de hulphond dan telkens meenemen wanneer dat nodig is. Het principe is vergelijkbaar met honden in palliatieve centra of in woonzorgcentra.