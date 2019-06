Gentse Flikken krijgen 20 bodycams (maar moeten het wel zeggen als ze filmen) Sabine Van Damme

17 juni 2019

20u01 0 Gent De Gentse politie heeft het proefproject met de bodycams vorig jaar tijdens de Gentse Feesten positief geëvalueerd. Daarom wordt het project nu verder uitgerold. Gent krijgt 20 bodycams ter beschikking, voor tijdens de Gentse Feesten, andere grote evenementen en onverwachte rellen.

Tijdens de Gentse Feesten 2018 testte de politie 5 bodycams uit. Dat zijn aan het lichaam bevestigde kleine camera’s. “Er volgde een positieve evaluatie”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Het was duidelijk dat het geweld afnam toen de politie tijdens de interventie kenbaar maakte dat ze zou filmen. Ook is het effectief filmen van een interventie een extra bewijslast mocht er discussie zijn achteraf.”

Rellen

En daarom wordt het project dus verder uitgerold in Gent. De komende Gentse Feesten worden al 20 bodycams ingezet. “Het is en blijft wel de keuze van de agenten om de camera’s wel of niet te dragen, en het blijft verplicht de burger duidelijk te verwittigen als er gefilmd zal worden”, zegt De Clercq. “Behalve tijdens de Gentse Feesten zullen de bodycams ook gebruikt worden in de Overpoortstraat, bij grote evenementen en bij onverwachte rellen, concreet dus als er veel volk is. In de toekomst zal het project verder worden uitgebreid.”

Klachten over het gebruik van de bodycams zijn er tot nu nog niet geweest. “Toch wil ik waarschuwen voor het ongebreideld inzetten van camera’s”, zei Christophe Peeters (Open Vld) nog. Maar zijn liberale collega Manuel Mùgica-Gonzalez counterde met de mededeling: “Tegenwoordig heeft elke burger een bodycam. Elke burger filmt ongevraagd met zijn gsm alles wat gebeurt, ook als het om politie-interventies gaat”.