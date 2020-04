Gentse flikken: “Ga dit weekend naar buiten, maar houd u aan de regels” Wouter Spillebeen

02 april 2020

14u48 10 Gent Het weerbericht voor komend weekend ziet er veelbelovend uit en dat betekent dat er ook wel eens meer mensen buiten kunnen komen. De politie zet extra personeel in om erop toe te zien dat de coronamaatregelen nageleefd worden, maar dat betekent niet dat ze mensen willen afschrikken om buiten te komen.

“We gaan dit weekend zeker meer volk inzetten om te patrouilleren”, zegt woordvoerder van de Gentse politie Matto Langeraert. “Hoe veel meer, dat zeggen we niet.” Door het voorspelde goede weer verwacht de politie wel degelijk dat er meer mensen uit hun kot zullen komen. “We hebben alle mogelijke hotspots, waaronder bijvoorbeeld de Blaarmeersen, in kaart gebracht en op die plaatsen zetten we ons extra in. Onze ploegen lopen nu rond met betaalterminals en volgens de omzendbrief van het parket kunnen we overtreders onmiddellijk een minnelijke schikking laten betalen.”

De politie wil tegelijk een misverstand de wereld uit helpen. “Sommigen denken dat we ertegen zijn dat mensen nog buiten komen om te bewegen. Dat klopt niet”, volgens Langeraert. “Mensen mogen absoluut nog buiten komen, maar ze moeten wel de regels volgen. Blijf dus niet stilzitten in het gras om te picknicken, ga niet op stap met meer mensen dan uw huisgenoten plus één persoon en blijf bewegen.”