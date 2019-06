Gentse Feestenacteurs prijzen zichzelf aan op Artiestenmoar(k)t Sabine Van Damme

14 juni 2019

17u41 3 Gent Morgen / zaterdag is er weer de jaarlijkse Artiestenmoar(k)t in de Veldstraat. Daar krijgen alle ‘kleine organisatoren’ van de Gentse Feesten de kans zichzelf aan te prijzen.

De Artiestenmoar(k)t gaat naar goede gewoonte door in de tuin van Hotel D’Haene Steenhuyse, middenin de Veldstraat. Die tuin alleen al is een bezoekje waard, maar morgen zijn er dus ook tal van artiesten te vinden. Sommigen geven kleine optredens, er zal muziek zijn, en vooral heel veel info. De Artiestenmoar(k)t werd in het leven geroepen nadat de openingsparade van de Gentse Feesten werd afgeschaft. Die stoet was immers hét toonmoment voor organisaties en verenigingen om promotie te maken voor hun Gentse Feestenactiviteiten. Nu gebeurt dat dus op de Artiestenmoar(k)t, en aangezien Uitbureau dat organiseert kunnen er ook meteen massaal tickets worden gekocht voor alle binnenactiviteiten. Allen daarheen, tussen 10.30 en 17.30 uur.