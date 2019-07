Gentse Feesten: zij waren al begonnen Politieke satire en politieker op toneel Sabine Van Damme

19 juli 2019

14u12 0 Gent Op de Vlasmarkt en op Parking Petanque werd donderdagavond al duchtig gefeest, maar ook in de theaterzalen is het startschot al lang gegeven. Zowel De Ghesellen van de Strop als Theater Scala hebben al premières achter de rug.

Luk De Bruyker nam Zaki onder de arm (of omgekeerd) om samen een politieke satire te schrijven. Dat was al een paar jaar verdwenen uit Gent, en dat was nochtans niet omdat het stadsbestuur geen aanleiding meer gaf tot satire. Zaki en Luk fabriceerden een middeleeuws sprookje, met in de hoofdrollen onder meer Stoffelke Stoffel, Watje Leeuwen op een koppige ezel, Schaam Dusou Gier, Chevalier Matjas Du Sourire en Papillotte, de hond. Ook Koddige Rudy en Zuster Mieke, Mère Supérieure van de Armtierige Kloaren doen mee. Zaki zat in de zaal te schuddebuiken, net als ZAK, de tekenaar van de figuurtjes op het podium. Naast Luk stonden ook Peter Van Haelter en – voor het eerst – Wim Claeys op scène. Claeys – in de rol vna hofnar – deed het voortreffelijk, hij liet de zaal betogen tegen Watje Leeuwen omwille van zijn karrenplan. Om het verhaal écht te kunnen volgen moet je goed op de hoogte zijn van de Gentse politiek. Anders begrijpt je niet waarom Chevalier Matjas en Schaam Dusou Gier Stoffelke Stoffel via een complot in de vergeetput doen belanden, om maar iets te zeggen. Nochtans berust elke gelijkenis met bestaande personen op puur toeval. ‘Blauw en de Trouw’ zoals de voorstelling heet is helemaal uitverkocht voor de Gentse Feesen, maar er zijn (voorlopig twee) hernemingen in oktober, in het Arca Theater.

Christophe Peeters – niet te verwarren met Stoffelke Stoffel – stond donderdagavond zélf op het podium, in zaal Scala aan de Dendermondesteenweg. Hij werd ingelijfd door Theaterplatform, om mee te spelen in het stuk Edith en Simone, over het leven van Edith Piaf. Officieel heeft Peeters geen toneelervaring – op een stuk in zijn studententijd na – maar aangezien hij jarenlang deel heeft uitgemaakt van het politiek theater in het Gentse stadhuis was het ook niet zò nieuw, wat hij moest doen. En hij deed het voortreffelijk. Vooral de scène waarbij hij – in groep – op foto moet, speelt hij magistraal. Peeters heeft nu eenmaal een sterk ingeoefend foto-gezicht, dat hij hier dus perfect kon opzetten.

Info en tickets voor Edith en Simone op www.scalaplatform.be, voor Blauw en de Trouw (in oktober dan) via Uitbureau.