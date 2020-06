Gentse Feesten worden ‘immaterieel cultureel erfgoed’ Sabine Van Damme

23 juni 2020

08u44 0 Gent De stad gaat de Gentse Feesten aanmelden als ‘immaterieel cultureel erfgoed’. “En waarom ook niet”, zegt Stephanie D’Hose. “Onze Feesten voldoen aan alle voorwaarden om op die Vlaamse inventaris terecht te komen.

“De Gentse Floraliën staan erop, het kantklossen, de biercultuur, maar de Gentse Feesten staan niet op de lijst van het immaterieel cultureel erfgoed”, zegt D’Hose. “Hoog tijd om daar verandering in te brengen.” Feestenschepen Annelies Storms gaat akkoord met die vraag. “Er moet eerst een aanmelding gebeuren bij immaterieelerfgoed.be, voor er een officiële aanvraag kan worden ingevuld”, zegt ze. “Maar de diensten hebben de voorwaarden bekeken, en we lijken aan alles te voldoen. Het is een traditie waarbij ook oog is voor vernieuwing, er is consensus, het is een niet-tastbare culturele uiting. Het zal nog wat voeten in de aarde hebben om een volledig dossier op te stellen, dus we hopen de aanvraag in het voorjaar van 2021 in te kunnen dienen.” Stephanie D’Hose is ervan overuigd dat de minister van cultuur niet anders zal kunnen dan de aanvraag goed te keuren, en de Gentse Feesten dus op de lijst van het ‘immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen’ te zetten. Niet dat het iets opbrengt, er is geen geld of subsidie verbonden aan die titel. Maar onze Feesten horen sowieso op die lijst te staan.