Gentse Feesten voor vroege vogels: Wat te doen tussen 8 uur en 12 uur? Jeroen Desmecht

19 juli 2019

10u54 8 Gent Dat Gent vanaf vrijdag tien slapeloze nachten tegemoet gaat, hoef ik u niet niet meer te vertellen. Maar waar kunt u terecht als de kruitdampen op de Vlasmarkt opgetrokken zijn? Of u nu de kater van de avond ervoor wil verwerken, of gewoon ‘s middags een kijkje wil nemen: Onze redactie zocht voor ieder wat wils.

Middeleeuws ontbijt

In het Industriemuseum kan je van zaterdag 20 juli tot en met zondag 28 juli tussen 8.30 uur en 11.30 uur terecht voor een ‘middeleeuws ontbijt’. Je kan kiezen tussen verschillende formules, waaronder ook een kinderontbijt. Wat er wanneer op je bord verschijnt, leest u hier. Verder staan ook koffie, thee, karnemelk, appelsap en tafelbier op het menu aan twee euro. Voor wie de dag stevig wil beginnen (of verder zetten) is er ook trappist aan vier euro. “Breng daarna gerust een bezoekje aan het Industriemuseum. Voor kinderen en Gentenaars is dit tijdens de Gentse Feesten gratis”, schrijft de organisatie nog.

Waar een wijn is, is een weg

Dit jaar neemt verteller Frank Degruyter u opnieuw mee op wandeling door de stad. Deze keer gaat zijn openluchtvoorstelling over wijn. Wat u mag verwachten? “Iets anekdotisch, literair en mythologisch”, klinkt het. “We spreken om 10.30 uur af aan de Reep én stappen daarna 2 uur - met twaalf stopplaatsen - door Gent. Op het einde drinken we dan samen een glaasje wijn in de buurt van de Bijloke.” Van 20 tot en met 28 juli, meer informatie vindt u hier.

50 jaar Trefpunt

In de Triodos-bank loopt een tentoonstelling over 50 jaar Gentse Feesten aan Trefpunt, met unieke foto’s en bewegende beelden uit de vroege hippiejaren van de Feesten. “Deze expo geeft inkijk in de rijke verzameling affiches, programma’s, foto’s en filmfragmenten sinds 1970”, schrijft de de organisatie. Tijdens de Gentse Feesten alle werkdagen open van 9 uur tot 18 uur. Meer informatie vindt u op de website van Trefpunt.

Café chantant

Café chantant vond je vroeger op elke hoek van de Gentse Feesten, maar het is nu een genre dat met uitsterven is bedreigd. Gelukkig houden enkele voorvechters het concept vandaag nog in leven. Ideaal dus voor wie in de voormiddag niet weet wat doen. Zo heeft het café chantant van Jan Gorleer en Hubert Van Rietvelde opnieuw plaats in Wondelgem tijdens de Gentse Feesten: op 20, 21, 22, 23 en 24 juli. Maar ook op de Groentenmarkt kan je in café Galgenhuis alle dagen vanaf 11 uit uur volle borst meezingen met Noël Fack en Charlène. Ook HuisvandeMens Gent organiseert op maandag 22 juli een café chantant vanaf 11 uur. Ten slotte kan je ook op de Korenmarkt terecht voor Gentse sketches en livemuziek. Daar brengt ‘t Gents Cabaret café chantant met onder andere Ronny Vermaercken, Carine De Clercq en Fred Geirnaert.