Gentse Feesten Sint-Baafsplein verhuizen naar De Abt: “Liever klein en de hele zomer lang, dan riskeren dat er te veel volk komt” Sabine Van Damme

26 juni 2020

14u15 0 Gent Geen groot podium straks op het Sint-Baafsplein, geen viptent, en geen spetterende concerten. Maar dat wil niet zeggen dat er niks gebeurt. Ivan Saerens schakelt over naar intieme concerten binnenshuis, in restaurant De Abt, op een steenworp van ‘zijn plein’. De hele zomer lang organiseert hij daar De Artistieke Zomer van De Abt.

“We hebben getwijfeld”, zegt Ivan Saerens, “maar iets organiseren op het plein zelf zou gewoon te riskant zijn. Je mikt op 100 mensen, maar voor je het weet staan er 1.000. Dat risico willen wij niet nemen. De regels van social distancing zijn er voor iedereen.”

Dus komt er nu de Artistieke Zomer van De Abt. “We gaan de hele zomer lang kleine concerten organiseren, binnen in het restaurant, telkens voor 40 mensen. Uiteraard niet met kleppers als pakweg Daan, maar wel met de beste lokale artiesten. We bieden een formule aan met Aperol Spritz, Stoverij Orval met frietjes en salade en huisgemaakte tiramisu met dus een concert, voor 35 euro. De bedoeling is dat er eerst gegeten wordt, en daarna is er een uur lang een optreden. Met borden en bestek rammelen gaan we niet doen als er een artiest op het podium staat.”

Muziek en comedy

Voorlopig staan er al 14 concerten op de agenda, het eerste op 14 juli. Koen Crucke bijt de spits af, Kurt Burgelman komt, net als Free Souffriau, Jo Lemaire, Norbert De Taeye en anderen. Ook comedy krijgt een plek, met Han Solo.

Concreet:

14/7 om 19 uur: Koen Crucke

15/7 om 19 uur: Kurt zingt BiezeBaaze

19/7 om 12.30 uur: Kurt zingt BiezeBaaze

22/7 om 19 uur: Han Solo

26/7 om 12.30 uur: Free Souffriau

29/7 om 19 uur: Jo Lemaire unplugged

2/8 om 12.30 uur: Koen Crucke

4/8 om 19 uur: Kurt zingt BiezeBaaze

5/8 om 19 uur: jazzpianist Norbert De Taeye

9/8 om 12.30 uur: Free Souffriau

11/8 om 19 uur: Han Solo

12/8 om 19 uur: Han Solo

18/8 om 19 uur: concertpianiste Charlotte Asberg

19/8 om 19 uur: Closing Time intiem

Reserveren via info@deabt.gent of 0477/7752 94 (op weekdagen tussen 9 en 16 uur) of in de Abt zelf. Alle info: www.deabt.gent/zomer2020.