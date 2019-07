Gentse Feesten: Oude stille films krijgen Gentse beats Erik De Troyer

11 juli 2019

11u17 0

Tijdens de Gentse Feesten worden in de Biezekapelstraat vier oude stille films van onder het stof gehaald. Die worden getoond in concertzaal Miry. Die oude films werden vroeger begeleid door live-orkesten maar Il Cinema Repubblica geeft er een moderne draai aan. Senne Guns, The Milk Factory en Dago Sondervan zorgen voor moderne beats om de films te begeleiden. Een ticket kost 15 euro per persoon. Meer info op https://www.reinvention.be/en/cinemarepubblica/2019