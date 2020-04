Gentse Feesten of niet? Stad houdt voet bij stuk en beslist pas in mei Erik De Troyer

06 april 2020

15u52 1 Gent Zullen er nu Gentse Feesten zijn of niet deze zomer? Nu minister De Crem aankondigde dat grote zomerfestivals waarschijnlijk geannuleerd worden deze zomer lijkt ook het Gentse volksfeest onzeker. Bij de stad houdt men echter voet bij stuk en zegt men dat er pas in mei een beslissing valt. Intussen maken de organisatoren zich op voor verschillende scenario’s.

Minister van binnenlandse zaken Pieter De Crem (CD&V) sprak zich uit over Tomorrowland en Rock Werchter. De burgemeesters van Boom en Rotselaar vroegen om die evenementen te annuleren. “De burgemeesters verwachten een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om de situatie uit te klaren. De beslissing zou zo snel mogelijk geformaliseerd moeten worden door de Veiligheidsraad. Dus men moet zich helaas verwachten aan een annulering”, zei De Crem daarover in La Première op de RTBF.

De Gentse Feesten vallen maar veertien dagen na die festivals dus ook zij komen in woelig water terecht. Maar schepen van feestelijkheden Annelies Storms (sp.a) houdt voorlopig de boot af. “Samen met de organisatoren van de Gentse Feesten hebben we afgesproken om in mei de knoop door te hakken. Dit is de uiterste datum voor de organisatoren omdat ze twee maanden nodig hebben om de organisatie van de Gentse Feesten rond te krijgen. Ondertussen volgen we de adviezen en standpunten van de Nationale Veiligheidsraad. Van zodra die adviezen bekend zijn ga ik in overleg met de organisatoren. We zullen uiteraard de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad volgen”, zegt ze.

Bij de organisatoren is er heel wat nervositeit. “Ik heb Pieter De Crem in elk geval niet horen zeggen dat een festival als de Gentse Feesten niet zou kunnen doorgaan. Hij had het vooral over het internationale karakter van die andere festivals en dat is de de Gentse Feesten toch anders”, zegt Ivan Saerens die de Gentse Feesten op Sint-Baafs organiseert. “Men zal de mensen niet binnen kunnen blijven houden, hé. Op een moment moet men weer toelaten dat mensen weer buiten komen.”

Saerens had al heel wat acts geboekt. “Maar dat is op zich geen onoverkomelijk probleem. Momenteel bereiden we ons voor op meerdere scenario’s: de Gentse Feesten gaan door, ze gaan niet door, of ze gaan door in een light-versie. Makkelijk is die oefening niet maar het moet.”