Gentse Feesten in teken van water dit jaar: onze gids voor tien dagen Yannick De Spiegeleir

15 juli 2019

14u09 2 Gent Meer dan ooit staan de Gentse Feesten dit jaar in het teken van water. Met een surfend koppel op de affiche als symbool voor ‘een vloedgolf van plezier’ bulkt het programma van de 176e editie van activiteiten op en langs het water. Wij maken u wegwijs door tien dagen ‘Gentse Waterfeesten’.

De openingsceremonie van de Gentse Feesten vindt dit jaar plaats aan de opengelegde Reep. Na het vuurspektakel (2017) en het bliksemgevecht (2018) is het dit jaar aan de Gentenaars zelf om de Feesten in te zetten. Allez, Chantez! opent de Feesten al zingend met honderden Gentenaars en een 50-koppig showorkest, terwijl koorddansers een hoogteparcours bewandelen. Iedereen kan meedoen. Het zingen start om 19 uur en gaat door tot 20 uur. De koordansers blijven balanceren tot zonsondergang.

Nieuw op dezelfde locatie is ‘Wim for Live’ in basisschool De Oogappel aan de Reep. Van donderdag 25 tot en zondag 28 juli biedt volkszanger Wim Claeys er ‘live’ entertainment met onder meer een vrij podiumwedstrijd, ’s namiddags een meespeelfeest voor de kinderen in samenwerking met de Goestedoeners en de Gentse Zangstonde met Claeys’ kinderkoor De Stemband.

Een andere debutant op de Gentse Feesten: de eerste dagelijkse rondvaarten door de Scaldissluis van zaterdag 20 juli tot en met zondag 28 juli. Zowel de bootjes van Gent-Rederij Dewaele, Rederij Boat in Gent als rederij De Gentenaer/Gent-Watertoerist bieden voor de Gentse Feesten een nieuwe boottocht aan door de Scaldissluis. Deelnemers ervaren tot twee keer toe een ‘versassing’: je zakt 1,16 meter via de nieuwe Scaldissluis en stijgt 1,16 meter door de Sint-Jorissluis.

Ook de jeugd komt aan zijn trekken tijdens de Gentse Waterfeesten. Rederij De Gentenaer biedt een boottocht met een dj-initiatie voor kinderen van 6 tot 12 jaar in samenwerking met Dj-school Gent. Aan boord van een cabrio boot krijgen kinderen een dj-workshop op maat. De workshop vindt plaats op zaterdag 20 en zondag 21 juli en vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juli.

Wie houdt van lachen of zingen kan dat tijdens de Gentse Feesten doen op het water. In samenwerking met lachclub Destelbergen voorziet Rederij De Gentenaer een lachboot onder leiding van lachanimator Luc Van Imschoot én een ludieke rondvaart met onderweg Gentse liedjes onder leiding van accordeonist Chris Van Der Schueren. Afvaren kan op zaterdag 20, zondag 21, vrijdag 26 en zaterdag 27 juli.

Een andere klassieker is ‘Theater langs het water’: een samenwerking tussen De Gentenaer en Theater- en Filminstituut Stijn Brouns. Per open boot worden toeschouwers naar de acteurs op de kade gebracht, opgesteld op verschillende plaatsen: dagelijks om 18 uur en in het weekend om 11 uur. Ook aan de kinderen is gedacht met de kindervoorstelling van Alina Pralina. Er zijn voorstellingen op zaterdag 20, zondag 21, maandag 22, vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juli.

Op zondag 21 juli is er het vuurwerk aan Portus Ganda vanaf 23 uur. De organisatie is in handen van Miramiro dat haar 25ste verjaardag viert. De muzikanten van Collectif Malunés zorgen voor de soundtrack bij het lichtspektakel in de lucht.