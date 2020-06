Gentse Feesten: Café Chantant (of Café Ecoutant?) wijkt uit naar de kerk Sabine Van Damme

23 juni 2020

08u04 4 Gent Vanuit uw kot naar de kerk! Dat promoten Hubert Van Rietvelde, Jan Gorleer en Wim Bartholomeus. Want tijdens de Gentse Feesten houden zij hun wereldvermaarde Café Chantant in de ontwijde kerk in de Eeklostraat. In het slechtste geval wordt dat Café Ecoutant, als het publiek nog niet mag zingen van de veiligheidsraad. Maar feesten, dat zullen ze.

De voorbije jaren was er steevast Café Chantant in zaal Sint-Godelieve in Wondelgem, maar met de corona-toestand ziet de uitbater daar het niet zitten om Café Chantant te organiseren. Dus wijkt het olijke trio uit naar de kerk in de Eeklostraat in Mariakerke. Ook daar wordt ontbijt geserveerd, helemaal coronaproof aan tafel gebracht. En ook daar zal de ambiance van de muren spatten. Het is alleen nog niet helemaal zeker dat u luidkeels mag meezingen, daarover moet de veiligheidsraad nog beslissen. Maar luisteren, dat mag sowieso. “Mee wa goeie wil: toch een beetse Gentsche Fieste.”

Reserveren per bubbel voor tafelschikking

De kerk is herbestemd en wordt onder meer gebruikt door de aanpalende school Sint-Lieven-Kolegem. En laat dat nu net de school zijn waar meester Jan lesgeeft. Die speelt dus een thuismatch. En Hubert en Wim voelen zich sowieso overal thuis. “Mensen moeten wel vooraf telefonisch of per mail reserveren, liefst per bubbel, zodat wij de tafels op de juiste afstand van elkaar kunnen zetten”, klinkt het.

Café Chantant op 19, 21 en 23 juli, met uitgebreid ontbijt vanaf 9 uur en muziek van 11 tot 12.30 uur. Prijs: 20 euro. Reserveren op cafechantant2020@gmail.com of 0497/27.17.74. Plaats: Heilig Hart Kerk, Eeklostraat 5. Bus 9 en bus 68 stoppen daar bijna voor de deur. Snel zijn is de boodschap, de plaatsen zijn nog beperkter dan anders!