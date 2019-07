GENTSE FEESTEN: alles over het openingsevenement vanavond Sabine Van Damme

19 juli 2019

10u29 17 Gent Er wordt massaal gezongen aan de Reep en er zullen koorddansers zijn. Maar hoe zit dat nu exact met die opening van de Gentse Feesten straks, en waar moet u juist zijn? Alle info: hier.

Het openingsevenement gaat dit jaar door aan de nieuw opengelegde Reep. Om 19 uur wordt daar het startschot gegeven, maar wie op de eerste rij wil staan komt dus best al wat vroeger. Er is een speech van Feestenburgemeester Annelies Storms, die – zo werd plechtig beloofd – maar een minuutje zal duren. En daarna start het echt.

9 koorddansers zullen – goed beveiligd – dartelen over touwen die zijn gespannen tussen de gebouwen van Sint-Bavo, de Oogappel en de Hogeschool (de vroegere nationale bank). Spektakel wordt daarbij verzekerd, ze zouden ook een paar verticale stunts uithalen. Alleen bij stormwind of stevige regen blijven de koorddansers binnen, maar daar ziet het er voorlopig niet naar uit.

Ongeveer gelijktijdig is er Allez Chantez. Een 50-koppig koor staat op een podium dat op de Wijdenaardbrug wordt geplaatst, de voetgangersbrug tussen het Bisdomplein en de Reep. In het publiek worden teksten uitgedeeld, het is de bedoeling dat iedereen vrolijk meezingt, zodat het meteen een gezellige boel wordt. Naar verluidt staat alvast ‘Leef’ van André Hazes Jr op het programma.

De beide kaaien van de Reep bereiken kan via de Reep zelf, via het Laurentplein en de Keizer Karelstraat, en ook via het Bisdomplein. Zijstraten zoals de Nederpolder worden afgesloten. Het spektakel duurt iets meer dan een uur. Maar ook daarna zullen de koorddansers nog actief blijven boven het water, tot zonsondergang, iets voor 22 uur dus. Zo kan ook wie niet bij het zangmoment aanwezig was de koorddansers nog aan het werk zien.