Gentse Feesten afgelast, maar ‘niks’ is voor veel mensen geen optie. “Als we mogen optreden voor vijf man, dan doen we dat. Desnoods op de tram.” Sabine Van Damme Erik De Troyer

16 april 2020

17u10 0 Gent Geen Gentse Feesten in juli. Het was een regelrechte slag in het gezicht van velen. Maar Gent zou Gent niet zijn als er niet al creatief naar oplossingen wordt gezocht. Want ‘niks’ in Gent in juli, dat bestaat niet. Alle initiatiefnemers benadrukken wel dat ze zich absoluut willen houden aan de regels die dan zullen gelden. “Maar als we mogen optreden voor 5 man, awel, dan doen we dat.”

Alles geschrapt, niks om naar uit te kijken. Maar Gentenaars passen daar een dag na dat horrornieuws al meteen mouwen aan, op alle mogelijke manieren. “De stad wil ons 30% van onze subsidie geven als we iets organiseren, desnoods online”, zegt Ilse Everaert van het Luisterplein. “Dus dan gaan we dat ook doen. Hoe en wat zien we nog niet, maar met die 30% kunnen we dan toch al de artiesten die er echt nood aan hebben, betalen.”

Moeilijkheid is dat niemand ook maar enig idee heeft wat tegen de Gentse Feestenperiode, nog 3 maanden ver, wel en niet zal mogen. “Als de horeca open mag, dan ontstaat er vanzelf wel Gentse Feesten”, zegt nachtburgemeester Edmond Cocquyt hoopvol. “Nachtwinkels bijvoorbeeld mogen, dus ik doe mijn nachtwinkel in het buskot op Sint-Jacobs zeker weer open. Er zijn ook voordelen natuurlijk. Alle Gentenaars gaan thuis zijn, en er gaan geen Hollanders zijn. Het worden terug echt Géntse Feesten, terug naar de glorietijd van Walter De Buck. Dat is toch waar iedereen al lang naar vraagt? Bovendien ben ik ook echt blij dat we volgend jaar 20 dagen Gentse Feesten krijgen. Dat heeft de burgemeester gezegd, dat we dubbel zo hard gaan vieren dan. Maar veel mensen vieren nu al dag en nacht, als we dat dubbel moeten doen, dan hebben we 20 dagen nodig. En omdat het dan 2021 is, maken we er beter meteen 21 dagen van.”

Stefaan De Winter hoopt met zijn Verdammte Spielerei te kunnen rondlopen. Ook Luk De Bruycker kan zich niet voorstellen dat er niks zal zijn. “Het gaat niet alleen om de inkomsten, het gaat vooral om het Gent-gevoel. Ik leef daar naartoe zodra de lente begint. Dus ja, ik werk verder aan mijn voorstelling met Koen Crucke. En ook ’t Spelleke van Drei Kluiten zal wel herrijzen. We zien wel wat mag. Als we voor 5 man mogen optreden, dan doen we dat. Desnoods op de tram. En als het voor 10 man of 50 mag, is dat nog beter.” Gelijkaardige geluiden bij volkszanger Wim Claeys. “Ik begon ooit in de caravan van Walter De Buck. Misschien doe ik dat. En als het echt niet anders kan, breng ik mijn one-man-show waar ik aan werk online. Of op straat.” Zelfde verhaal bij Kurt Burgelman, die minstens 6 keer per Gentse Feesten optreedt. “De Gentse Feesten staan zijn niet mijn hoofdinkomen, maar ze staan wel symbool voor mijn zomer. De politiek beseft blijkbaar niet dat we niet alleen niet kunnen optreden, maar dat ook de boekingen voor het najaar uitblijven, omdat er geen duidelijkheid is. In elk geval hoop ik in de Feesten pop-up optredens in cafés te kunnen doen, of zo. Als dat mag tegen dan.” Want dat benadrukt wel iedereen. De regels zullen worden gerespecteerd, de gezondheid gaat voor. Maar de Gentse rebellie is ook nodig voor de mentale gezondheid. “Er zal minstens veel humor zijn, in de aanloop naar de Feesten”, zucht Wim Claeys.

De pleinen bereiden zich intussen nu al voor op editie 2021. “We zijn de stad dankbaar dat ze een deel van ons subsidies betalen, zodat onze werking gegarandeerd kan blijven”, zegt Ivan Saerens van Sint-Baafsplein. Bij Boomtown – dat dit jaar voor het eerst door Democrazy zou georganiseerd worden - hopen ze stiekem op een dag extra. “Heel wat kosten hadden we al gemaakt: een nieuwe huisstijl, een volledige campagne, animaties die als reclame op websites moesten komen”, legt Nicolas Vandecaveye uit. “Dat is allemaal gefactureerd en betaald. Gelukkig wil de stad een groot deel van onze werkingsmiddelen nog betalen met als enige verbintenis dat we voor 2021 moeten meewerken aan een groot openingsfeest. We zijn momenteel in overleg met de artiestenbureau’s om belangrijke namen ook in 2021 op onze affiche te hebben. Misschien is er wel een kans dat we volgend jaar van vijf naar zes dagen Boomtown kunnen gaan, omdat de nationale feestdag midden in de week valt. Dat zou een opsteker zijn.”