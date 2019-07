Gentse Feesten: afbraak in sneltempo Sabine Van Damme

29 juli 2019

16u58 0 Gent Terwijl op de Vlasmarkt nog volop gefeest werd, werd op de andere pleinen al naarstig aan afbraakwerken gedaan. Over enkele dagen zie je niet meer dat er in ons centrum een fantastisch festival plaatsvond.

Rond 15.30 maandagmiddag waren de afbraakwerken in de hele stad volop aan de gang. De podia van Sint-Baafs en de Korenmarkt waren al verdwenen. Overal werden drankstanden, togen en afsluitingen gesloopt. Aan PoléPolé verdwijnen de pontons. Tegen dinsdagavond zal op de meeste pleinen niks meer te zien zijn van het feestgedruis dat 10 dagen lang onze stad in de ban hield. Zelfs de foor op de Vrijdagmarkt was al zo goed als verdwenen. De laatste restanten zullen opnieuw bij Trefpunt en aan de Gras- en Korenlei te vinden zijn. En nu is het aftellen naar volgend jaar. Hoewel er tussendoor nog andere festivals en festivalletjes zijn, zoals de Patersholfeesten, Dioniss in Sint-Denijs-Westrem, Bruudruusterrock in Oostakker, en vele anderen.