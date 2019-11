Gentse Feesten 2020: nog minder afval en gezamenlijke strijd tegen seksuele intimidatie Sabine Van Damme

26 november 2019

20u26 6 Gent De Gentse Feesten 2019 zijn gefileerd, en daaruit zijn enkele aanpassingen voor 2020 gepuurd. “Het was een rustige en vooral zeer hete editie, zonder grote incidenten”, zegt schepen Annelies Storms (sp.a), “maar er is altijd ruimte voor verbetering. Zo moeten de subsidies voor de kleine projecten anders, willen we nog minder afval, en willen we sterk inzetten op een veilige openbare ruimte. Geen enkele vorm van seksuele intimidatie mag worden getolereerd”.

Alle diensten apart hebben hun eigen evaluatie gemaakt, van brandweer en politie tot stad en Ivago. “Naar volgende jaren toe wil ik een debat organiseren, niet alleen met de organisatoren, maar ook met de bewoners. De stad wil weten hoe alle betrokkenen de toekomst van de Gentse Feesten zien”, zegt schepen van feestelijkheden Storms. “Verder wil ik de subsidieregels voor de kleine projecten aanpassen. Zij zijn het peper en zout van de Gentse Feesten, ze zorgen voor kleine ontdekkingen. Er moet meer aandacht komen voor eigentijdse ideeën, voor artistieke creaties. Vooral dat laatste moet gestimuleerd worden.”

Plastic en confetti moeten weg

Ook organisatorisch wil Storms aanpassingen. “Met de hitte die we de laatste jaren zagen, namen we telkens ad hoc maatregelen. Die willen we nu vast opnemen in de noodplanning. In 2019 werd 15.000 kilo minder afval opgehaald dan het jaar ervoor, maar het kan nog beter. We willen blik en petflessen op de pleinen verminderen en plastic rietjes of roerstaafjes voor koffie bannen. En ook confetti moet er nu echt uit. Ten slotte willen we meer inzetten op toegankelijke feesten, met meer parkeerplaatsen voor andersvaliden en betere toegankelijkheidsinfo.”

Elk jaar opnieuw zijn er ongewenste aanrakingen of erger. We hebben cijfers, maar zijn er zeker van dat er veel meer incidenten zijn die niet worden aangegeven. We moeten samen inzetten op een veilige publieke ruimte Feestenschepen Annelies Storms

Ook opvallend: me too-toestanden worden niet meer getolereerd. “Elk jaar opnieuw zijn er ongewenste aanrakingen of erger. We hebben cijfers, maar zijn er zeker van dat er veel meer incidenten zijn die niet worden aangegeven. We moeten samen inzetten op een veilige publieke ruimte.” In 2019 werden officieel 2 verkrachtingen en 7 aanrandingen aangegeven.

Bekers

Heel wat raadsleden hadden opmerkingen over de herbruikbare bekers. “Eén Gentse Feestenbeker gemaakt door de stad komt er niet”, zegt milieuschepen Tine Heyse (Groen). “Pleinen moeten elkaars bekers aanvaarden en beter overleggen. En er moet een duidelijke richtlijn qua statiegeld komen. Op de pleinen waar een heel laag, symbolisch bedrag werd gevraagd, lagen veel meer bekers op de grond. Dat is niet te bedoeling.” Een algemeen verbod op blik en petflessen kan voorlopig niet, maar de pleinorganisatoren zullen dat – volgens de gewijzigde Vlaamse wetgeving – niet meer zelf mogen verkopen.

Verschillende raadsleden stipten ook nog andere pijnpunten aan: taxichauffeurs die ’s ochtends gevaarlijke toestanden veroorzaken rond de Vlasmarkt, het storend parkeergedrag van fietsers, een eventueel fietsverbod in de feestenzone, en die ene organisator, van PoléPolé, die elk jaar te laat is met zijn veiligheidsdossier.