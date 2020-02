Gentse familie riskeert celstraffen voor witwaspraktijken in Glazen Straatje Cedric Matthys

15u20 5 Gent Wie voor honderduizenden euro’s aan cash geld op een bankrekening stort, komt snel in het vizier van de fiscus. Dat zal ook de Gentse familie M. geweten hebben. In eerste aanleg liet de rechter een kleine 400.000 euro verbeurd verklaren, maar de familie vecht dat vonnis nu aan in beroep.

Maandagvoormiddag verschenen M.M. (44), T.M. (25) en A.M. voor het hof van beroep in Gent. Het trio verhuurde vitrines in het Glazen Straatje in de Gentse Zuidbuurt. Volgens het Openbaar Ministerie gaven ze deze inkomsten slechts beperkt aan, al ontkent Kristiaan Vandenbussche, advocaat van de beklaagde M.M., dit met klem. “Het valt niet te bewijzen dat de familie het geld op een malafide manier verkreeg”, zegt hij. “De speurders hanteerden in hun berekeningen tarieven die niet overeenstemmen met de realiteit. Het geld dat mijn cliënt op zijn rekening stortte, haalde hij uit andere activiteiten. Zo kocht en verkocht hij immobiliën, waar hij grote winsten mee boekte. Daar is niks mis mee.” Ook haalde Vandenbussche de Turkse roots van M.M. aan. “Cash geld maakt deel uit van zijn cultuur. Zijn vrouw gaf in haar verklaring aan dat ze nooit geld afhaalt. Daarenboven heeft M. weinig vertrouwen in de banken. Dat is zijn goed recht. (...) Ik vraag dan ook de vrijspraak.”

Bevestiging

In eerste aanleg liet de rechter een kleine 400.000 euro verbeurd verklaren. Verder kreeg M.M. kreeg een beroepsverbod, 18 maanden celstraf (waarvan 12 maanden voorwaardelijk) en een boete van 30.000 euro opgelegd. T.M. kreeg één jaar voorwaardelijke celstraf en 12.000 euro boete. A.M. werd dan weer vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie vroeg aan het hof een bevestiging van deze straffen. “Ik begrijp de bezwaren tegen het eerste vonnis niet”, liet de procureur verstaan. “Het dossier toont aan dat deze mensen zich niet gedragen naar de wet. (...) Ook Turken doen niet alles cash. De eerste rechter verwees hun uitleg naar het land der fabelen. Die zienswijze is volgens mij correct.” Uitspraak op dinsdag drie maart.