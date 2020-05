Gentse familie in beroep veroordeeld voor witwaspraktijken in rosse buurt Cedric Matthys

01 mei 2020

De Gentse familie M. heeft in beroep haar slag thuisgehaald. Het trio M.M. (44), T.M. (25) en A.M. verhuurde vitrines in de Gentse Zuidbuurt en werd vervolgd voor witwaspraktijken. In eerste aanleg liet de rechter een kleine 400.000 euro verbeurd verklaren, maar die boete is nu gezakt tot 30.000 euro.

“Het prostitutiemilieu heeft een slechte reputatie”, leggen advocaten Kristiaan Vandenbussche en Hannah Laureyns uit, “maar onze cliënten kregen terecht het voordeel van de twijfel.” Volgens het Gentse hof van beroep gaven de beklaagden niet al hun inkomsten aan. Ze verhuurden vitrines in de Gentse rosse buurt en ontvingen hierbij cash geld. Dat stortten ze op een bankrekening, waardoor de fiscus hen op het spoor kwam. In eerste aanleg liet de rechter een kleine 400.000 euro verbeurd verklaren, maar volgens de advocaten was die berekening veel ruim. Het hof volgde de redenering en bracht het bedrag terug tot een twaalfde van het oorspronkelijke bedrag.

Verder stelde het hof ook de celstraf van M.M. naar bededen bij. Hij kreeg in eerste aanleg 18 maanden celstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Dat worden nu 12 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Voor T.M. en A.M. veranderde er niks. T.M. kreeg opnieuw één jaar voorwaardelijk. A.M. werd opnieuw vrijgesproken.