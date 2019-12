Gentse digitale pionier dat eerste websites maakte viert 25-jarig bestaan Jill Dhondt

23 december 2019

10u36 0 Gent Elk jaar is er wel een bedrijf dat haar verjaardag viert maar The Reference is bijzonder omdat het een internetpionier was. Het Gents agentschap werd 25 jaar geleden opgericht als één van de eerste in haar soort in België. De leading lady, Anja Capelle, was er van in het begin bij toen het agentschap de eerste websites maakte.

Anja kreeg de tech-kriebel te pakken als student. “Wie lid werd van onze studentenvereniging kreeg een account om te mailen en een personal homepage aan te maken, wat toen extreem hip was. Browsers waren er nog niet, enkel nieuwsgroepen waar je informatie kon halen.” Eind de jaren 90 ging Anja bij The Reference aan de slag waar ze de allereerste online nieuwbrief schreef en meebouwde aan de eerste websites. “We hebben de eerste sites van CERA, Studio Brussel en de Efteling gemaakt. De Nederlanders kwamen toen nog naar ons omdat wij zo vooruitstrevend waren. Zelfs op Europese schaal waren wij absolute pioniers.”

Internetbubbel overleefd

In 2007 nam Anja de leiding van het agentschap over. “Het bleek een vergiftigd geschenk. De internetbubbel was al even gebarsten, de bankencrisis woog zwaar.” Anja vormde het verlieslatend bedrijf terug om tot een gezonde organisatie. Het aantal personeelsleden groeide van 30 naar 170, de omzet steeg naar 17 miljoen en er kwamen kantoren bij in Antwerpen en New York.

Als enigste overgebleven

Op deze manier haalde The Reference haar 25ste verjaardag. “25 jaar is stokoud in onze sector. Er bestaat geen enkel ander digitaal agentschap in ons land dat 25 jaar onder dezelfde naam bestaat. In het begin zijn we enkele keren loeihard met ons gezicht tegen de muur. Die fouten maken we al jaren niet meer.” Een andere succesfactor volgens Anja is het belang dat The Reference hecht aan een gezonde werkomgeving. “Wij willen dat onze ‘refers’ het beste uit zichzelf kunnen halen. We luisteren naar wat ze willen, daarom hebben we zo weinig verloop.”

Tot slot heeft het Gents agentschap zichzelf steeds in vraag gesteld. “Wij verklaren de dood aan de status quo door nieuwsgierig te blijven. We zijn gestart als pure websitebouwer om daarna ook strategie, data, search engine marketing en sociale media te betrekken. Vandaag zijn we een full service digitaal agentschap dat onze klanten over alle kanalen heen kan benaderen.”