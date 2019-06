Gentse Deliveroo-koeriers staken zaterdagavond Sabine Van Damme

12 juni 2019

22u49 12 Gent Op hét piekmoment van de week, zaterdagavond tussen 19 en 20 uur, leggen de Deliveroo-koeriers het werk neer. Ze zijn boos omdat hun vergoeding sinds augustus met 25 procent verminderd is.

De Gentse Deliveroo-koeriers zijn het beu. Ze beweren al maanden te proberen overleggen met de directie over de vermindering van hun vergoeding, zowel individueel als in groep. Maar de klachten worden steevast afgewimpeld, zo luidt het. En dus wordt zaterdagavond het werk neergelegd, tussen 19 en 20 uur. Er zal zelfs piket gehouden worden aan de McDonalds op de Korenmarkt.

Volgens een flyer van de koeriers daalde de minimumvergoeding van 4,60 euro in augustus vorig jaar naar 3,75 euro nu. Voor hen betekent dat dat hun vergoeding per uur zakte van gemiddeld 15 euro bruto naar 11,50 euro bruto. De koeriers eisen nu dat de vergoedingen terug worden opgetrokken naar het niveau van vorige zomer, én dat er een minimumloon van 12 euro per uur gegarandeerd wordt.

De staking van de koeriers krijgt steun van ABVV-BTB en ACV-Transcom. De eerste actie zal slechts een uur duren, maar is volgens de koeriers voldoende om de hele avondshift in het honderd te doen lopen. Zaterdag om 20 uur wordt beslist of al dan niet verder gestaakt wordt.