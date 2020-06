Gentse cultuursector roept op massaal kunst te kopen deze zomer Wietske Vos

17 juni 2020

23u35 2 Gent Met de Gentse Cultuurzomer 2020 willen de Gentse professionele kunstenaars zichzelf weer in de markt zetten na de cultuurloze lockdown. Via een website kun je deze zomer een artiest boeken of een kunstwerk kopen. Initiatiefnemer is het Gents Kunstenoverleg, een platform voor structureel overleg binnen de Gentse cultuursector.

Via de website gentsecultuurzomer.be kun je van17 juli tot 31 augustus de Gentse cultuurscene op 3 manieren steunen: (lees verder onder video)

*Wie een familiefeest, buurtbbq of ander evenement organiseert, kan een artiest aanvragen. De Gentse Cultuurzomer 2020 koppelt die vraag aan een Gentse artiest én aan een (sociaal-)culturele organisatie die ondersteuning biedt bij de organisatie, inclusief het coronavrije aspect ervan.

*In dezelfde periode loopt in Kunsthal Gent (in het Caermersklooster) de expo Zomersalon 2020 ‘Buy Local’. Daar kun je kunstwerken van beeldende kunstenaars uit het Gentse ontdekken én kopen.

*Wie geen van beide kan doen maar toch wil steunen, kan geld doneren. Deze giften gaan rechtstreeks naar kwetsbare Gentse artiesten, waarbij de nadruk ligt op culturele activiteiten bij organisaties met een beperkt budget (jeugdzorg, sociaal werk, speelpleinwerking,…).