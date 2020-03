Gentse cultuurhuizen symbolisch onder de zeespiegel Jill Dhondt

05 maart 2020

18u12 5 Gent Veertien culturele huizen in Gent plakten een rode lijn op hun gevel op twee meter hoogte. Hiermee nemen ze deel aan de campagne ‘Oceans are rising, so get informed’, die ijvert voor meer bewustwording rond klimaatverandering.

“Zal binnen tien jaar de zeespiegel twee meter gestegen zijn? Nee, maar in de komende jaren moeten we de uitstoot van de broeikasgassen drastisch terugdringen om een gevaarlijke opwarming tegen te gaan”, zegt Koen Meirlaen, de vader van de campagne. “Samen kunnen we de opwarming een halt toeroepen. Maar daarvoor heb je de juiste informatie nodig over de oorzaken, gevolgen en vooral de oplossingen voor klimaatopwarming.”

Die informatie is beschikbaar op de website. Iedereen die mee bewustwording wil verspreiden, kan een rode lijn aanbrengen op twee meter hoogte die de zeespiegelstijging symboliseert. De Gentse Universiteit, HOGENT en de Arteveldehogeschool sloten even geleden aan, nu volgen De Expeditie, Danspunt, NTGent, de Handelsbeurs, het KASK, Les Ballets C de la B, Kopergietery, Campo, STAM, De Kunstenbibliotheek en De Krook.