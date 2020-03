Gentse cuberdons belanden pas na coronacrisis in Zweedse neuzen-bibliotheek Erik De Troyer

17 maart 2020

Deze week zouden de Gentse neuzen officieel opgenomen worden in de zogenaamde ‘Nasatheek’ van de universiteit van het Zweedse Lund. Een delegatie uit Zweden zou daarvoor naar Gent afzakken. “De coronacrisis heeft evenwel roet in het eten gegooid. Voorlopig staat een nieuwe poging gepland op 21 april”, zegt neuzenman Carl Demeestere.

De Nasatheek is een collectie van 100 in gips gegoten neuzen van bekende mensen. Daar zal in de toekomst dus één spits toelopende Gentse neus bij hangen.