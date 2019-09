Gentse creatievelingen stellen in primeur Van Eyck producten voor op Speakers Corner 2020 wordt één groot eerbetoon aan Jan Van Eyck (1390 - 1441) tijdens OMG! Van Eyck was here. Didier Verbaere

01 september 2019

15u21 0 Gent In het Belfort Stadscafé stelden drie Gentse makers hun creaties in primeur voor die worden gelanceerd tijdens ‘OMG Van Eyck was here’ in 2020. Dan viert de stad zijn grootste Vlaamse meester en kan je de kunstenaar van het Lam Gods op creatieve, culinaire en virtuele wijze ontdekken. Tijdens de Gentse Winterfeesten opent een pop-up winkel in de raadskelder van het stadhuis. De eerste 27.000 tickets van de grootste Van Eyck tentoonstelling ooit zijn nu reeds de deur uit.

“De binnenstad krijgt opnieuw de allures van ‘het Manhattan van het noorden van de 15de eeuw’ en eten in de stad zal Middeleeuws met een moderne toets zijn”, belooft Astrid Van Ingelgom van het project Van Eyck 2020.

In 2020 brengt Gent met ‘OMG! Van Eyck was here’ een jaar lang hulde aan de Vlaamse meester die Gent op de kaart zette met zijn wereldberoemd meesterwerk ‘De aanbidding van het Lam Gods’ uit 1432. Na het Rubensjaar in 2018 en Breughel in 2019 is Van Eyck de derde Vlaamse meester die de Vlaamse Overheid in de etalage plaatst. Maar Gent zou Gent niet zijn als ze daar een bepaalde twist aan geven. Naast exclusieve exposities, kindervoorstellingen, virtuele rondleidingen door de geschiedenis, de Genste Floraliën, de Jan Van Eyck marathon en een Middeleeuws Maaseikplein wil de stad vooral haar creatieve talent aan de wereld tonen.

Gentse makers

Alle Gentse creatieve geesten, foodies, ambachtelijke vakmensen en kunstenaars werden aangespoord om Van Eyck als inspiratiebron in hun werk te stoppen. Dat resulteerde in een bont gezelschap van meer dan 70 Gentse makers die een product of ontwerp rond het Lam Gods creëren. “Gent laat zien dat Van Eyck in 2020 nog steeds zijn stempel drukt op de stad. Het Lam Gods is een icoon dat blijft inspireren en fascineren en zijn nalatenschap stroomt nog steeds door de aderen van de stad”, zegt Ellen Dermant die de makers begeleidt.

“Gent brouwt zal een nieuw bier brouwen, kaasmakers van het Hinkelspel zorgen voor een nieuwe middeleeuwse kaas, Tierenteyn stelt een kruidenmengsel samen waarmee je middeleeuwse stoverij kan maken”, somt Ellen op. “Tijdens alle evenementen ligt de focus op middeleeuws eten met een hedendaagse toets. Street Food avant la lettre. Als het maar lokaal Gents en ambachtelijk is. Er heerst een enorm enthousiasme”, klinkt het.

Pralines, juwelen en exclusieve handtassen

Op Speakers Corner in Gent werden zondag reeds drie producten voorgesteld, gekeurd, bewonderd en geproefd. Juwelier Marie-Bénédicte de Schryver maakte een ketting en manchetknopen, Nicolas Vanaise van Yuzu chocolats lanceert pralines en Pearl De Buck heeft een exclusieve Van Eyck-handtas klaar.

“Reeds als studente aan de kunstacademie werd ik als 17-jarige omvergeblazen door het Lam Gods. Ik kon uren blijven kijken naar die ongelooflijke details en dat heeft me vandaag geïnspireerd tot het ontwerp van nieuwe juwelen: een ketting met de luikjes van de twee gestolen panelen en de manchetknopen die erbij passen voor de heren”, legt Marie-Bénédicte uit.

Handtasontwerpster Pearl uit Onderbergen zal tien exclusieve ontwerpen maken. “Met lijntekeningen graveer ik details uit het Lam Gods op handtassen. Ik heb nu tien ontwerpen klaar. De zijkanten van de handtassen zijn afgewerkt met echte lamswol en de binnenkant kleurt goud”, zegt ze.

En voor de liefhebbers van zoetigheden brengt Nicolas Vanaise chocoladen plaketten en pralines op de markt. “We werken uitsluitend met ingrediënten die ook in de 15de eeuw als zeer kostbaar werden aanzien. Aardbei en amandelen, specifieke kruiden en koffie”, licht Nicolas een tip van de sluier op. Ook deze zijn vanaf december in de pop-upwinkel en tijdens het Van Eyckjaar in Gent te koop.