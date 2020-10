Gentse componist-dirigent Dirk Brossé geeft nieuwe CD uit Jill Dhondt

01 oktober 2020

09u55 1 Gent 2020 is een groot jaar voor Heusdenaar Dirk Brossé. Enkele maanden geleden vierde hij zijn zestigste verjaardag en zijn veertigjarige loopbaan als dirigent en componist, en nu komt hij naar buiten met een nieuwe CD.

Brossé studeerde aan de Conservatoriums van Gent en Brussel en is vandaag muzikaal directeur aan The Chamber Orchestra van Philadelphia en het Filmfestival Gent. De voorbije veertig jaar componeerde hij meer dan vierhonderd werken voor theater, musicals, film en televisie.

Zijn zestigste verjaardag wou de muzikant graag vieren met een reeks optredens van Brussel tot New York, en met een nieuwe cd. De optredens zijn door de coronacrisis weggevallen, maar de cd is er wel gekomen. Op ‘A Symphonic Journey from Philly to Utopia’ staan werken die de afgelopen tien jaar werden gecomponeerd. Eén daarvan werd geschreven na een bezoek aan de zoo van Antwerpen, een ander is opgedragen aan de vele slachtoffers van de Syrische burgeroorlog.