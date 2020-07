Gentse club organiseert Belgisch kampioenschap van razend populaire Spikeball Jill Dhondt

29 juli 2020

13u55 0 Gent Roundnet, beter gekend als Spikeball naar de leverancier van het materiaal, is een razend populaire sport in Gent maar ook daarbuiten. De Gentse Roundnet club ontstond twee jaar geleden en groeide snel aan. Dit jaar kreeg de groep de eer om het Belgisch Kampioenschap Roundnet te organiseren, dat normaal in september doorgaat.

Roundnet speel je met twee teams van twee personen. Binnen elk team mogen er maximum drie balcontacten zijn voor je de bal op het horizontale net laat stuiten, in de hoop dat het ander team de bal niet van de grond kan houden. Roundnet Gent werd twee zomers geleden opgestart door een groepje scoutsvrienden. “We besloten toen om deel te nemen aan een toernooi in Leuven”, zegt Diego Lamonte van de Gentse club. “Wij waren nieuw, maar de andere deelnemers leken elkaar allemaal te kennen. Daarom besloten we om een kleine Spikeball gemeenschap op te richten in onze thuisstad. Roundnet Gent was geboren.”

De lokale club organiseert trainingen en verkoopt materiaal. In twee jaar tijd groeide hun ledenaantal uit van een aantal naar een 35-tal. “Spikeball zit in de lift. In de Blaarmeersen zie je vaak meerdere groepjes tegelijk spelen. Dat het populair is, merken we aan de verkoop van de laatste maanden. We hebben veel sets verkocht tijdens de lockdown en krijgen nog steeds veel aanvragen van mensen die een net willen meenemen op reis.”

Roundnet Gent kreeg ook de eer om het Belgische kampioenschap Spikeball te organiseren in september. Wie graag wil meedoen, kan zich nog steeds inschrijven via de Facebookpagina of de website.