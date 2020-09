Gentse club haalt BK Roundnet naar Sint-Amandsberg: “De sport komt overgewaaid uit Amerika, maar wint ook in België aan populariteit” Cedric Matthys Jill Dhondt

12 september 2020

16u54 0 Gent In Sint-Amandsberg vindt dit weekend het Belgische kampioenschap Roundnet plaats. De sport, waarbij je ballen tegen een trampoline laat stuiten, komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten, maar bereikte nog maar enkele jaren geleden ons land. Vooral in Gent is Roundnet erg populair. “Onze club telt intussen een zestigtal leden”, zegt bestuurslid Herty Van der Meirsch.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ballen gooien tegen een trampoline. Wie de sport Roundnet voor het eerst ziet ,is wat verward. Het spel waaide enkele jaren geleden uit Amerika naar België over en groeit stilaan aan populariteit. Vooral in Gent raken steeds meer mensen in de ban. “Onze stad heeft de grootste community van het land", legt Herty Van der Meirsch, bestuurslid bij Roundnet Gent, uit. “Ons club was de eerste van het land en is erkend door de Stad Gent. We zijn er een tweetal jaar geleden mee gestart. Met enkele scoutsvrienden namen we deel aan een toernooi in Leuven. We zijn toen stevig verloren, maar dat zette ons aan om meer te trainen. Van het een kwam het ander en intussen hebben we een club met een zestigtal leden. Dat we nu het Belgische kampioenschap mogen organiseren, vinden we een hele eer.”

Drie balcontacten

In totaal strijden dit weekend een tachtigtal teams van twee personen tegen elkaar. Zaterdag is er een aparte mannen- en vrouwencompetitie, zondag spelen de gemixte teams. Het spel zit tamelijk eenvoudig in elkaar. “Je moet ervoor zorgen dat het andere team de bal niet kan vangen”, legt Van der Meirsch uit. “Eerst slaat een team op tegen de trampoline. Kunnen de tegenspelers de bal vangen, dan moeten ze in maximaal drie balcontacten opnieuw de bal tegen het net laten stuiten. Zo gaat het door tot wanneer de bal de grond raakt.”

(lees verder onder de foto)

Coronaproof

Door de corona-epidemie is het is lange tijd niet duidelijk geweest of het Belgisch Kampioenschap ging kunnen plaatsvinden. De club kreeg echter enkele weken terug goedkeuring en maakte het hele tornooi coronaproof. Ze spelen op de velden van de Koninklijke Ganda Korfbalclub in Sint-Amandsberg. Die zijn ruim genoeg om iedereen ver uit elkaar te zetten.

“Het heeft wat voeten in de aarde gehad”, zegt Van der Meirsch, “maar het voelt goed om nu iedereen nog eens terug te zien. Niet zoveel mensen spelen Roundnet. Het is een klein wereldje. Er zijn hier een ploeg uit Oudsbergen in Limburg en een delegatie uit Lier. Iedereen kent iedereen. Fairplay is erg belangrijk. Zoals je ziet zijn er geen scheidsrechters. Als iemand een fout heeft gemaakt, speel je het punt gewoon opnieuw. Ik heb nog nooit geweten dat teams ruzie zoeken. We zijn samen en amuseren ons. Daar draait het om.”