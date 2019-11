Gentse chefs maken opwachting in onlinetelevisiereeks ‘Meet the Chef’ Yannick De Spiegeleir

07 november 2019

18u45 0 Gent De komende weken focust de nieuwe onlinetelevisiereeks ‘Meet The Chef’ op het werk van de Gentse chefs Sam Van Houcke van restaurant Maste en Marcelo Ballardin van Oak.

Meet the Chef is een onlinetelevisiereeks op YouTube van Lightspeed, een leverancier van kassasystemen voor de horeca. Het gaat om korte documentaires waarin je achter de schermen over de schouder van de chefs kunt volgen en waarin ze in hun ziel laten kijken.

Op 19 november is het de beurt aan Sam Van Houcke van restaurant Maste op de Tondelierlaan in Gent. Hij vertegenwoordigt België straks in de wereldfinale van de Global Chefs Challenge. Op 3 december mag Marcelo Ballardin de reeks afsluiten. Zijn restaurant Oak in de Hoogstraat in Gent kreeg vorig jaar een eerste Michelinster.