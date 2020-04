Gentse buurt hangt dromen op in wensboom: “Belangrijk dat mensen zich in deze tijden met elkaar verbonden voelen” Cedric Matthys

22 april 2020

13u10 0 Gent In de Gentse wijk Prinsenhof, vlakbij het Gravensteen, staat sinds kort een wensboom. Kinderen en volwassenen uit de buurt laten er weten waar ze van dromen. “Mijn eerste wens is vervuld", zegt initiatiefneemster Isabelle Desegher (42). “De boom heeft succes.”

“Ik wil graag iedereen opnieuw zoentjes geven" of “Ik wil pannenkoeken en pizza met salami voor mijn verjaardag”. De boodschappen die kinderen in de wensboom in het Gentse Prinsenhof ophingen zijn ronduit vertederend. Psychologe Isabelle Desegher (42) startte het intitiatief zaterdag met enkele andere buurtbewoners. Al gauw hing de boom, op de hoek van Gewad en de Tinnenpotstraat, vol met wensen, gedichtjes en gelukspoppetjes. “Ons idee gaat viraler dan het coronavirus”, zegt Isabelle met een knipoog. “Ik woon hier enkele straten verderop en kom elke dag wel een drietal keer kijken naar onze boom. Het valt met dat er almaar meer wensen bijkomen, maar er amper iets verdwijnt. Als er iets op grond valt, hangen mensen het spontaan terug op zijn plaats. Ik vreesde er vooraf voor het hier een rommelboeltje zou worden, maar die vrees was onterecht. Iedereen heeft respect voor de boom.” (lees verder onder de foto)

Wens uitgekomen

In heel wat culturen zijn wensbomen een eeuwenoude traditie. Zo vieren ze in Japan elk jaar Tanabata. Japanners schrijven hun wens op een gekleurd papiertje en hangen die in een bamboeplant. Het gebruik brengt mensen van alle leeftijden samen. “Uiteraard is het niet de bedoeling dat er hier samenscholingen ontstaan”, legt Isabelle uit, “maar het is -zeker in deze tijden- belangrijk dat mensen zich met elkaar verbonden voelen. Mijn eerste wens is alvast vervuld. De boom is een succes. Toevallige passanten lopen voorbij en er komt spontaan een glimlacht op hun gezicht. Missie geslaagd.”