Gentse burgemeester verwacht veel van federale regering: “Positief nieuws voor onze politie, brandweer en het spoor, en korte lijnen met de ministers” Sabine Van Damme

02 oktober 2020

18u53 5 Gent “Neen, er zit geen enkele Gentenaar op een ministerpost, maar de lijnen met Gent zijn wel heel kort. Voor de premier is Gent zijn hoofdstad, ik moet hem alleen nog de ‘Gentse r’ aanleren.” Burgemeester Mathias De Clercq is uitermate positief over het feit dat er eindelijk een federale regering is, maar ook over de samenstelling van die regering én over de inhoud van het bestuursakkoord. “Daar zitten heel veel Gentse accenten in.”

“De nieuwe regering is een afspiegeling van het Gentse bestuur, met Open Vld, Groen, sp.a en CD&V”, zegt De Clercq. “Dat is een unicum. En dat is vooral een groot voordeel. De lijnen met de federale ministers zijn kort. Alexander De Croo bijvoorbeeld is een persoonlijke vriend. Meer nog, in 2008 waren het Egbert Lachaert en ik die Alexander, die toen zijn eigen bedrijf had, overtuigd hebben om in de politiek te stappen. Dat was toen nog op mijn studio op de Kortrijksesteenweg, en Alexander had croissants uit Brakel mee. Alexander komt vaak en graag in Gent. Dit is zijn provinciehoofdstad, hij is hier thuis. Ik moet hem alleen nog de ‘Gentse r’ aanleren.”

Vertrouwen

“Ook met de andere ministers zijn er goede contacten. Denk aan Petra De Sutter (Groen, bevoegd voor Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken, red.), die verbonden is aan de UGent en die ik goed ken. Ook haar provinciehoofdstad is Gent. Vincent Van Peteghem (CD&V-minister van Financiën, red.) volgde ook zijn opleiding in Gent, ook hij is hier thuis. En Vincent van Quickenborne (minister van Justitie en Noordzee, red.) heeft minder links met Gent, behalve dan dat de helft van zijn kiespubliek hier studeert. (lacht) Bovendien ken ik alle mensen die mee aan de onderhandelingstafel zaten persoonlijk. Dat is belangrijk, want politiek werk blijft mensenwerk, en dan is het belangrijk dat er vertrouwen is.”

Positief is dat voor het eerst in een federale nota de grootstedelijke problematiek wordt erkend. Er wordt gewerkt rond agressie tegen hulpdiensten. De maatschappij moet voelen dat dit niet getolereerd wordt Burgemeester Mathias De Clercq

In die onderhandelingen had Mathias De Clercq overigens ook zijn inbreng. “Ik heb inhoudelijk input aangeleverd aan de teksten rond politie en veiligheid. Zo komt er nu verandering in de hele KUL-norm, en dat was hoog nodig. Dat is het cijfer dat heel lang geleden is toegekend aan Gent en staat voor het aantal politieagenten waarvoor de federale regering meebetaalt. Dat lag voor Gent nog op 956, terwijl we al lang 1.109 agenten hebben. Gent betaalt dus meer dan 150 agenten uit eigen zak, en dat aantal wordt nog opgetrokken tot 193. Tegen 2024 hebben we dus 1.149 flikken in Gent. Die KUL-norm wordt nu eindelijk bijgesteld, waardoor Gent recht kan hebben op meer geld voor meer flikken. Ook wordt er gekeken naar het systeem van rekrutering. Nu moeten pas afgestudeerde flikken die graag in Gent willen werken, al te vaak eerst naar andere zones. Terwijl wij hier net nood hebben aan nieuwe Gentenaars in ons korps. Ook dat wordt dus bijgestuurd.”

De burgemeester is ook trots dat voor het eerst in een federale nota de grootstedelijke problematiek wordt erkend. “Daardoor komen er extra investeringen in politie en brandweer, maar er komt ook meer capaciteit in gesloten opvangcentra. Onze politie doet schitterend werk, en daarom is het extreem frustrerend als mensen opgepakt worden, en binnen de kortste keren terug op straat lopen omdat er geen plaats is in de gesloten centra. Ook zal er gewerkt worden op snelrecht, zodat straatcriminaliteit effectief aangepakt wordt, net als agressie tegen hulpdiensten. De straffeloosheid moet stoppen. De maatschappij moet voelen dat agressie tegen hulpdiensten niet getolereerd wordt, dat we daar echt wel de lijn trekken. Ook op sociaal vlak zullen er dingen veranderen, zoals de automatische toekenning van sociale rechten aan mensen die daar recht op hebben. Rond dakloosheid zullen er zaken veranderen, toch allemaal problemen waar een stad als Gent mee te maken heeft. De mensen zullen het verschil gaan voelen. En er komt ook meer geld voor het spoor. Wij hebben het tweede grootste reizigersstation van Vlaanderen, we moeten dan ook zorgen dat er genoeg treinen zijn, én dat die op tijd komen. Gent wordt in deze nationale regering meer dan ooit serieus genomen, en daar heb ik mijn nek voor uitgestoken. ”

Toen ik begin dit jaar mijn voorkeur benoemde voor een federale regering met Groen erbij werd mij dat niet overal in dank afgenomen. Maar nu is het zover Burgemeester Mathias De Clercq

De Clercq gelooft echt in de nieuwe regering. “Het is een regering met partijen die oplossingen willen zoeken, in plaats van zaken blokkeren. Van samenwerken, en zoeken wat hen inhoudelijk verbindt. Met een positief project, dat het vertrouwen van de mensen in de politiek zal herstellen, en dat is echt nodig. Ik geloof in de positieve schwung, in de ingesteldheid van deze regering. Dat elkaar de grond inboren en zwartmaken moet stoppen.”

Smurfen zijn de max

Wat uiteraard direct doet denken aan de tweet van De Clercq met een sneer naar de N-VA, en de reactie daarop van Zuhal Demir. Zij noemde De Clercq ‘blauwe haatsmurf’. De Clercq lacht ermee. “Ik vind smurfen de max, en mijn kinderen ook. Uiteraard kom ik uit voor mijn mening. Ik doe dat als maatschappelijke boodschap. Maar ik zal nooit op de man of vrouw spelen. Bovendien wil ik benadrukken dat wij wél goed samenwerken met de N-VA-ministers in de Vlaamse regering. Jan Jambon is graag in Gent en is hier ook altijd welkom. We hebben samen de concertzaal van de Bijloke geopend, we zaten samen in een bootje op OdeGand.”

De Clercq benoemde begin dit jaar al zijn voorkeur voor een federale regering met Groen erbij. Het werd hem niet overal in dank afgenomen. “Maar nu is het zover. We werken samen met partijen die zichzelf willen overstijgen. We gaan echt een stijlbreuk maken, zorgen voor echte hervormingen. We gaan tonen dat België wél kan werken, dat er wél een beleid kan gevoerd worden. Waar een wil is, is een weg. Deze regering kan een gamechanger zijn, zowel op politiek als op maatschappelijk vlak.”