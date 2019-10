Gentse burgemeester moet klimaatactie weigeren: “Een dag vroeger of later was geen probleem” SVM

23 oktober 2019

11u05

Bron: Belga 0 Gent De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) benadrukt dat er wel degelijk overlegd is met de jongeren die morgen een klimaatbetoging wilden organiseren in zijn stad. De manifestatie is geweigerd omdat die dag ook 1.200 Duitse voetbalsupporters naar het stadscentrum afzakken voor een risicomatch van AA Gent tegen Wolfsburg. Onder hen behoren zowat honderd leden van een harde kern.

Students For Climate kreeg in het verleden altijd de toelating om klimaatacties te organiseren in Gent. Maar de actie die morgen zou doorgaan, is geweigerd. "Een klimaatbetoging organiseren op het moment dat 1.200 Duitse voetbalsupporters in ons stadscentrum vertoeven is geen goed idee", vindt De Clercq.

Dat de manifestatie niet mag doorgaan op de bewuste dag heeft niet enkel met politiecapaciteit te maken. De politie analyseerde het risico en adviseerde de burgemeester om een negatief advies te formuleren. "Wegens het grote veiligheidsrisico adviseert de politie uitdrukkelijk om geen andere manifestaties op hetzelfde moment toe te laten. We hebben van bij het begin verschillende alternatieven aangereikt aan de organisatoren”, aldus de burgemeester.

“Thema ligt me nauw aan het hart”

De Clercq herhaalt zijn steun voor de klimaatbeweging en geeft aan toekomstige aanvragen altijd te zullen overwegen. "Het klimaat is een thema dat mij en het Gentse stadsbestuur nauw aan het hart ligt", klinkt het. "We blijven openstaan om dit op een ander moment toe te laten. Manifestaties allerhande zijn welkom in onze stad als er vooraf goede afspraken gemaakt zijn."

De klimaatjongeren van Students For Climate gaan niet akkoord met de weigering en geven aan morgen alsnog te betogen aan de Gentse stadshal.