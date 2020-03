Gentse burgemeester doet oproep: “Meld verboden feestjes of samenscholingen bij de politie” Cedric Matthys

19 maart 2020

12u36 0 Gent Mathias De Clercq (Open Vld) heeft via Twitter gevraagd om de politie in te lichten van verboden feestjes of samenscholingen. We moeten volgens de Gentse burgemeester de coronacrisis samen aanpakken. “Maar voor de duidelijkheid: maak er geen heksenjacht van.”

“Bel de politie als iemand de coronamaatregelen ernstig overtreedt.” Dat is de niet mis te verstane boodschap van Mathias De Clercq (Open Vld). De Gentse burgervader roept via Twitter op om samen het virus in te dijken. Hij merkt op dat mensen zich op sociale media druk uitlaten over wangedrag, maar er officieel geen klacht voor indienen. “Voor de duidelijkheid: we willen geen heksenjacht starten”, laat De Clercq weten. “Je hoeft niet te bellen als je iemand op een bankje ziet zitten. Maar als je weet hebt van verboden feestjes of samenscholingen hou ons dan zeker op de hoogte.”

“In de eerste plaats willen we uiteraard dat mensen zich gewoon aan de richtlijnen houden”, vult Matto Langeraert, woordvoerder van Gentse politie, aan. “Al mag je gerust naar 101 bellen als het echt de spuigaten uitloopt. Onze agenten patrouilleren volop. We merken dat de overgrote meerderheid van de bevolking zich aan de maatregelen houdt, maar wie de regels aan zijn laars lapt, mag zich aan een fikse boete verwachten.” Tot nog toe kwam er nog geen enkele melding binnen.