Gentse brouwers maken bier ter ere van Luc De Vos: “We zochten hopsoorten die bij zijn persoonlijkheid passen” Cedric Matthys

09 september 2020

16u33 1 Gent De Gentse brouwerij Crabbelaer brengt een bier ter ere van Luc De Vos op de markt. Zo houden ze ook bijna zes jaar na zijn dood de herinnering aan de zanger levendig. “Al van toen ik de begrafenis van De Vos op het Sint-Pieters-Plein bijwoonde, speelde ik met het idee.”

“Van dit bier krijg je geen migraine.” Benoit Dubrulle weet hoe hij zijn product moet verkopen. De Gentenaar richtte in 2014 samen met Kristof Vanderbist en Jean-Marc Van Vynckt brouwerij Crabbelaer op. Hun blonde bier, Crabbelaer Blond, is intussen een gevestigde waarde in de betere bruine kroeg. Hier hopen ze binnenkort hun Hommage aan toe te voegen.

“Het is tripel met een alcoholpercentage van 7,9 procent volledig gebrouwen met bioproducten”, zegt Dubrulle. “Sommige brouwers voegen chemicaliën toe aan hun brouwsel, waardoor ik zelf allergisch ben voor sommige bieren. Wij werken honderd procent natuurlijk. Meer zelfs: ons bier is ook vegan. Veel producenten gebruiken vislijm, gemaakt van de gedroogde zwemblazen van vissen, om het bier een heldere kleur te geven. Wij hebben gezocht naar andere producten.”

rebels, maar gezellig

Het trio draagt het bier op aan Luc De Vos. Hoewel geen van hen hem persoonlijk kende, zijn ze allen grote fan. “Al van toen ik de begrafenis van De Vos op het Sint-Pieters-Plein bijwoonde, speelde ik met het idee”, legt Kristof Vanderbist uit. “Ik ben op zoek gegaan naar hopsoorten die bij zijn persoonlijkheid passen. Zo maak ik gebruik van Fuggels. Die soort is nobel, maar heeft tegelijk een aardse toets. Zo stond de zanger ook in Gent gekend. Ondanks zijn roem hield hij de voeten op de grond. Zijn temperament staat symbool voor onze stad: rebels, maar gezellig.”

