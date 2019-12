Gentse brouwerij Haeseveld opent tegen voorjaar 2020 in voormalige plantenkwekerij: “2,4 miljoen flesjes bier per jaar” Yannick De Spiegeleir

02 december 2019

11u37 14 Gent Aan de Alfons Braeckmanlaan, net over de grens met Destelbergen, opent in de lente van volgend jaar de nieuwe brouwerij Haeseveld. Samen met enkele mede-investeerders tovert gedelegeerd bestuurder Hans De Gusseme de voormalige site van plantenkwekerij Toeffaert om tot een trekpleister voor bierliefhebbers. “Het brouwproces, de feestzaal en het ruime buitenterras bieden een totaalbeleving.”

Met de omvorming van de site waar tot 1960 plantenkwekerij Toeffaert gevestigd was en later gasthof Haeseveld, is een investering gemoeid van 6 miljoen euro. Het gebouw is beschermd erfgoed. Naast De Gusseme stappen ook Alain De Laet van Brouwerij Huyghe in Melle en Jean Paul Macharis van VPK Packaging als investeerders in het verhaal. “Ook Bernard Deryckere (voormalig CEO van Alpro, red.) zetelt in onze raad van bestuur”, zegt De Gusseme.

Brouwinstallatie uit Beieren

Maandagochtend werd de brouwmodule geleverd die met een uitzonderlijk transport verspreid over 3 vrachtwagens vervoerd werd vanuit het Duitse Beieren. Een technisch huzarenstukje: het gevaarte dat 6 ton weegt werd met nauwelijks enkele centimeters speling door de opening van het gebouw gemanoeuvreerd. “Het type brouwmodule dat wij hebben aangekocht wordt ook wereldwijd gebruikt door de fameuze Paulaner Weisse- brouwerijen en dit in 39 verschillende steden. We gaan ons eigen bier op de markt brengen. De naam maken we later bekend. De brouwerij zal een capaciteit hebben van 20 hectoliter en met 200 brouwdagen per jaar kunnen wij dus 4.000 hectoliter produceren. Goed voor een equivalent van 2,4 miljoen flesjes per jaar”, verduidelijkt De Gusseme.

Bezoekers zullen het brouwproces van nabij kunnen volgen. “We willen deze unieke locatie een nieuwe toekomst geven als bakermat voor ons nieuw biermerk. Naast het pure brouwen bieden we een totaalbeleving met de gelagzaal letterlijk naast de brouwkuipen, een ruim buitenterras in volle natuur en een feestzaal voor 180 personen met elegante buitentuin”, zegt De Gusseme. “In januari kunnen we beginnen met proefbrouwsels. Ondertussen is de merknaam en het nieuwe logo vastgelegd, maar dat houden we nog als verrassing tot we ook alles afgewerkt hebben voor onze grote opening.”

Wie het bouwproces van de brouwerij van dichtbij wil volgen, kan voor meer informatie surfen naar www.haeseveld.be.