Gentse broers roeien de Atlantische Oceaan over: “Meteen beginnen met vijf dagen pittig weer” Erik De Troyer

12 december 2019

10u46 4 Gent Deze ochtend beginnen de Gentse broers Damien (28) en Bernard Van Durme (26) aan het avontuur van hun leven. De ervaren roeiers doen mee aan de Talisker Atlantic Challenge een roeitocht van 5000 kilometer tussen de Canarische Eilanden en de Caraïben. “We verwachten ons bij de start meteen aan vijf pittige dagen.”

Het stond al vele maanden in de agenda van beide broers. Donderdag 12 december vanaf 10.30u beginnen ze aan de loodzware tocht waar ze al jaren van dromen. Beide broers zijn ervaren roeiers en delen al jaren een boot. Maar de Atlantische Oceaan oversteken vraagt toch heel wat voorbereiding. Ze lieten een eigen boot ontwikkelen met een compartiment om te slapen en een compartiment om weken aan voedsel en ander rantsoen in op te slaan. De broers zullen elk om beurt roeien en dat weken aan een stuk.

.“We zijn nu iets meer dan 10 dagen op La Gomera, het eiland waar de race start. We hebben hier heel lang naar uitgekeken”, zegt Damien. “De eerste zorg was om de boot vaarklaar te maken. Alle boten werden door de jury goedgekeurd voor de race. We merken wel duidelijk dat dit geen vrijblijvende tocht is. Het competitiegevoel zit er bij alle roeiers duidelijk in en zelf willen we ook een mooie prestatie leveren.”

“In de eerste plaats willen we natuurlijk geld inzamelen voor ons goede doel, Handicap International. We zitten nu aan 2.500 euro maar willen dat tijdens de tocht graag laten oplopen tot 10.000 euro. Iedereen zal onze tocht kunnen volgen. We hebben een toestel mee dat het mogelijk maakt om foto’s en filmpjes te maken en te versturen naar onze pr-vrouw op het vasteland. Zo blijven we in contact, zelfs als we op volle zee zitten.”

De broers hielden ook één oog op de weersvoorspellingen. “Vooral de eerste vijf dagen worden pittig met woelig water maar de stroming zou ons wel goed vooruit moeten stuwen. Daarna krijgen we een tijdje kalmer water. Hoe dan ook worden we goed omringd waardoor we dit op een veilige manier kunnen doen.”

De tocht zal zo’n zes weken in beslag nemen. De avonturen van de broers zijn te volgen op de facebook-pagina ‘Van Durme Brothers’ of via de website vandurmebrothers.com.