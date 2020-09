Gentse broers lanceren eigen barbecuemerk: “Door de keramische koepel kan je tot zes uur lang braden” Jill Dhondt

16 september 2020

16u32 1 Gent Pierre (38), Michel (33) en Denis De Landsheere (28) hebben naast hun achternaam ook een liefde voor de barbecue gemeen. Toen ze leerden werken met een klei-oven, waren niet enkel zij maar ook hun gasten niet meer weg te slaan van de eettafel. Daarom besloten ze om hun eigen merk te lanceren: Sun-Day.

Michel De Landsheere heeft drie jaar in China gewoond, waar hij een klei-oven op zijn terras had staan. Toen hij terug naar Gent verhuisde, wou hij graag een groter model meenemen. Hij sprak een lokale producent aan, en was daardoor de tweede broer met een kamado in huis. Daarvoor had Michel al een klei-oven cadeau gedaan aan zijn oudste broer Pierre als huwelijkscadeau. “Thuis waren ze laaiend enthousiast”, zegt Michel. “Toen vrienden over de vloer kwamen, konden ze niet genoeg krijgen van onze traag gegaarde pulled pork sandwiches. Dat zette ons ertoe aan om een eigen lijn klei-ovens te starten.”

De Sun-day barbecues komen in twee kleuren en drie formaten: klein, medium en familie. Afhankelijk van de grootte, krijg je er bepaalde accessoires zoals een pizzasteen, zijtafels en een beschermhoes zomaar bij. “Het gaat om meer dan een barbecue”, zegt Michel. “Je kan ermee grillen, steengrillen, bakken, roken, braden en slow koken. Door het keramisch omhulsel kan de hitte beter vastgehouden worden waardoor de groenten, het vlees en de vis minder snel uitdrogen. Het resultaat is buitengewoon sappig. Het fijne is ook dat je de Sun-day het hele jaar door kan gebruiken. Een winterbarbecue smaakt even hard als een zomerse.”

